Un circuit vrea să revină în Formula 1! Anunţul a fost făcut chiar de primul-ministru: "Totul e pregătit" - Antena Sport

Luis Montenegro, primul-ministru al Portugaliei, a anunţat că vrea să readucă Formula 1 în ţara sa. Algrave International Circuit de la lângă Portimao poate găzdui din nou Grand Prix-uri în “Marele Circ”, începând cu anul 2027.
Portughezii şi-au asigurat deja prezenţa celor de la MotoGP pe circuitul de lângă Portimao şi fac tot posibilul acum pentru a readuce şi Formula 1. În ceea ce priveşte MotoGP, cei mai buni motociclişti din lume vor concura în Portugalia în 2025 şi 2026.
Portugalia vrea să găzduiască din nou curse de Formula 1
În ceea ce priveşte Formula 1, Luis Montenegro a anunţat că totul este pregătit pentru încercarea de a readuce “Marele Circ” în Portugalia:
“Unul dintre lucrurile care contribuie la promovarea regiunii este reprezentat de evenimentele majore. Ne-am asigurat prezenţa MotoGP în 2025 şi 2026. Pot să vă spun că avem totul pregătit pentru a formaliza revenirea Formulei 1 la Algarve, în 2027”, a declarat Luis Montenegro, potrivit motorsport.com.
Circuitul din Portugalia a găzduit curse de Formula 1 în 2020 şi 2021, ani în care “Marele Circ” a fost afectat de pandemia de COVID-19, cursele având loc fără spectatori, din cauza restricţiilor.
Stefano Domenicali, despre inversarea grilei în Formula 1: “Cred că ne apropiem de maturitatea necesară”
Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a vorbit despre posibilitatea introducerii grilei inversate în “Marele Circ”. De ani buni s-a discutat de această posibiltate şi pentru Formula 1, în condiţiile în care se întâmplă deja acest lucru în Formula 2 şi Formula 3.
“Cred că există posibilități de a extinde două lucruri, pe care trebuie să le discutăm atât cu piloții, cât și cu echipele și, desigur, cu FIA. Acestea sunt: putem aplica acest program Sprint la mai multe curse? Și este aceasta formula corectă pentru a avea posibilitatea de a introduce o grilă inversată, așa cum facem în F2 și F3?
Acestea sunt cele două puncte de discuție. Cred că ne apropiem de maturitatea necesară pentru a ne asigura că acest subiect va fi abordat serios împreună cu echipele.