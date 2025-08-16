Un circuit vrea să revină în Formula 1! Anunţul a fost făcut chiar de primul-ministru: "Totul e pregătit" - Antena Sport

Luis Montenegro, primul-ministru al Portugaliei, a anunţat că vrea să readucă Formula 1 în ţara sa. Algrave International Circuit de la lângă Portimao poate găzdui din nou Grand Prix-uri în “Marele Circ”, începând cu anul 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portughezii şi-au asigurat deja prezenţa celor de la MotoGP pe circuitul de lângă Portimao şi fac tot posibilul acum pentru a readuce şi Formula 1. În ceea ce priveşte MotoGP, cei mai buni motociclişti din lume vor concura în Portugalia în 2025 şi 2026.

Portugalia vrea să găzduiască din nou curse de Formula 1

În ceea ce priveşte Formula 1, Luis Montenegro a anunţat că totul este pregătit pentru încercarea de a readuce “Marele Circ” în Portugalia:

“Unul dintre lucrurile care contribuie la promovarea regiunii este reprezentat de evenimentele majore. Ne-am asigurat prezenţa MotoGP în 2025 şi 2026. Pot să vă spun că avem totul pregătit pentru a formaliza revenirea Formulei 1 la Algarve, în 2027”, a declarat Luis Montenegro, potrivit motorsport.com.

Circuitul din Portugalia a găzduit curse de Formula 1 în 2020 şi 2021, ani în care “Marele Circ” a fost afectat de pandemia de COVID-19, cursele având loc fără spectatori, din cauza restricţiilor.