Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita - FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo - Antena Sport

FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun.
Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+5. Cu toate acestea, pe campionii României îi aşteaptă alte 90 de minute de foc în Kosovo.
FCSB a sosit în Kosovo cu o echipă de bodyguarzi
După meciul tur, Gigi Becali a anunţat că va trimite 20 de bodyguarzi. Patronul celor de la FCSB s-a ţinut de cuvânt, iar campioana României a apărut la hotel cu o adevărată echipă de bodyguarzi. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO).
Pentru meciul retur cu Drita de joi seară, FCSB nu se va putea baza pe Risto Radunovic, care suferă de pubalgie, după cum a declarat Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului.
Pentru FCSB, dubla cu Drita este extrem de importantă. În cazul în care se va califica, formaţia roş-albastră îşi va asigura prezenţa în faza principală din Conference League.
Gigi Becali a anunţat echipa pentru returul cu Drita
Meciul Drita – FCSB, care se joacă în Kosovo, se va disputa joi, de la ora 21:00. Una dintre cele mai importante probleme ale lui Elias Charalambous e faptul că Risto Radunovic este incert. Fundaşul stânga în vârstă de 33 de ani suferă de pubalgie și nu se știe sigur dacă va evolua în partida cu Drita.
Chiar patronul Gigi Becali a spus că speră, totuși, că Radunovic va fi apt de joc. De asemenea, patronul roș-albaștrilor a declarat că Darius Olaru ar putea fi înlocuit de Malcom Edjouma în acest meci. Asta pentru că mijlocaşul echipei campioane nu este refăcut după ultima accidentare, conform digisport.ro. Mai mult, Becali a vorbit şi despre Dennis Politic.
“Stai să vedem că nu suntem chiar siguri (n.r. dacă va fi absent Radunovic). Nu suntem siguri da sau nu. Era vorba că da, acum că e în dubiu dacă joacă. Face tratamente. Vom vedea.. O să fie Kiki dacă nu joacă el. E posibil și Olaru să fie absent.