Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita - FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Foto

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo

Publicat: 13 august 2025, 14:48

Comentarii
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
galerie foto Galerie (28)

Jucătorii de la FCSB au ajuns în Kosovo / Antena Sport

FCSB a ajuns în Kosovo, acolo unde va juca manşa secundă a turului 3 preliminar Europa League, împotriva celor de la Drita. La Bucureşti, campioana României s-a impus cu 3-2, la capătul unui meci nebun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drita a condus cu 2-0, dar jucătorii lui Elias Charalambous au reuşit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+5. Cu toate acestea, pe campionii României îi aşteaptă alte 90 de minute de foc în Kosovo.

FCSB a sosit în Kosovo cu o echipă de bodyguarzi

După meciul tur, Gigi Becali a anunţat că va trimite 20 de bodyguarzi. Patronul celor de la FCSB s-a ţinut de cuvânt, iar campioana României a apărut la hotel cu o adevărată echipă de bodyguarzi. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO).

Pentru meciul retur cu Drita de joi seară, FCSB nu se va putea baza pe Risto Radunovic, care suferă de pubalgie, după cum a declarat Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului.

Pentru FCSB, dubla cu Drita este extrem de importantă. În cazul în care se va califica, formaţia roş-albastră îşi va asigura prezenţa în faza principală din Conference League.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a anunţat echipa pentru returul cu Drita

Meciul Drita – FCSB, care se joacă în Kosovo, se va disputa joi, de la ora 21:00. Una dintre cele mai importante probleme ale lui Elias Charalambous e faptul că Risto Radunovic este incert. Fundaşul stânga în vârstă de 33 de ani suferă de pubalgie și nu se știe sigur dacă va evolua în partida cu Drita.

Chiar patronul Gigi Becali a spus că speră, totuși, că Radunovic va fi apt de joc. De asemenea, patronul roș-albaștrilor a declarat că Darius Olaru ar putea fi înlocuit de Malcom Edjouma în acest meci. Asta pentru că mijlocaşul echipei campioane nu este refăcut după ultima accidentare, conform digisport.ro. Mai mult, Becali a vorbit şi despre Dennis Politic.

“Stai să vedem că nu suntem chiar siguri (n.r. dacă va fi absent Radunovic). Nu suntem siguri da sau nu. Era vorba că da, acum că e în dubiu dacă joacă. Face tratamente. Vom vedea.. O să fie Kiki dacă nu joacă el. E posibil și Olaru să fie absent.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Reclamă

Dacă nu joacă Olaru, am stabilit să fie Edjouma, au ei talie mai mare. Politic am mare mare încredere că va fi mare fotbalist. S-a odihnit”, a spus Gigi Becali, conform sursei citate.

Cum ar putea arăta echipa FCSB-ului cu Drita:

  • Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Kiki – Chiricheș, Șut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.
+(28)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
16:51
S-au pus în vânzare biletele la amicalul România – Canada. Meciul va fi pe Antena 1
16:51
PSG – Tottenham LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” pentru Supercupa Europei. Echipele probabile
16:31
Tottenham are un nou căpitan! Cine a preluat banderola, după plecarea lui Son
16:30
Marcus Rashford aduce reproșuri dure către Manchester United: “Ne-am trezit într-un impas”
15:40
Avertisment pentru cei de la FCSB! Ce îi aşteaptă la returul cu Drita: “Duel teribil”
14:50
Lovitură totală pentru Dan Petrescu! Ce pedeapsă a primit după scandalul din meciul cu Craiova
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare”
Citește și