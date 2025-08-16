"Am vorbit cu el" Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a auzit că Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa și a pus mâna pe telefon! Patronul de la FCSB i-a făcut o ofertă lui „Mbappe de România”, pentru revenirea acestuia la campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman a fost lăsat în afara lotului la Al-Gharafa, la primul meci al sezonului din Qatar. Astăzi, se pare că zilele românului sunt numărate la formația arabă.

Gigi Becali i-a făcut o ofertă lui Florinel Coman

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, Florinel Coman mai are de încasat 4 milioane de euro la Al-Gharafa, până la finalul contractului. Totuși, patronul de la FCSB a spus că acesta s-ar putea întoarce la echipa roș-albastră, în situația în care arabii îi vor plăti o parte din salariu.

De asemenea, Gigi Becali a spus și suma pe care o are pregătită pentru Florinel Coman. Concret, „Mbappe de România” va încasa minim 600.000 de euro, în situația în care FCSB va intra în grupa principală de Europa League.

În sezonul viitor, suma s-ar putea ridica la 1 milion de euro, în situația în care FCSB va ajunge în grupa principală din Champions League.