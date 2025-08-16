"Am vorbit cu el" Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB

16 august 2025, 16:22

Gigi Becali a auzit că Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa și a pus mâna pe telefon! Patronul de la FCSB i-a făcut o ofertă lui „Mbappe de România”, pentru revenirea acestuia la campioana României.

Florinel Coman a fost lăsat în afara lotului la Al-Gharafa, la primul meci al sezonului din Qatar. Astăzi, se pare că zilele românului sunt numărate la formația arabă.

Gigi Becali i-a făcut o ofertă lui Florinel Coman

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, Florinel Coman mai are de încasat 4 milioane de euro la Al-Gharafa, până la finalul contractului. Totuși, patronul de la FCSB a spus că acesta s-ar putea întoarce la echipa roș-albastră, în situația în care arabii îi vor plăti o parte din salariu.

De asemenea, Gigi Becali a spus și suma pe care o are pregătită pentru Florinel Coman. Concret, „Mbappe de România” va încasa minim 600.000 de euro, în situația în care FCSB va intra în grupa principală de Europa League.

În sezonul viitor, suma s-ar putea ridica la 1 milion de euro, în situația în care FCSB va ajunge în grupa principală din Champions League.

“Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo. Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta.

Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.

V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Presa din Scoţia, derapaj la adresa lui Gigi Becali! Cum l-a numit

Presa din Scoţia a taxat anumite declaraţii ale lui Dennis Politic şi David Miculescu înaintea duelului FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Scoţienii au comis şi un derapaj la adresa lui Gigi Becali. Totodată, ei nu au ignorat faptul că patronul FCSB-ului îşi asumă alcătuirea echipei şi schimbările din timpul meciurilor.

„Eliminarea lui Aberdeen «nu este o problemă» pentru duo-ul încrezut al FCSB, care se așteaptă la o calificare fără probleme în Europa League”, a titrat publicaţia scoțiană Daily Record.

„Două vedete ale Stelei București (n.r.: FCSB) au insistat că eliminarea lui Aberdeen din Europa League «nu va fi o problemă». Echipa lui Jimmy Thelin va înfrunta fosta câștigătoare a Cupei Campionilor (n.r: instanţa a decis că Steaua şi FCSB sunt două echipe diferite) într-un baraj tur-retur, iar câștigătoarea va intra în Europa League.

Steaua (n.r: FCSB) a eliminat Drita cu victorii acasă și în deplasare, iar Dennis Politic și David Miculescu, ambii internaționali români și marcatori la Priştina, sunt foarte încrezători că vor învinge deținătorii Cupei Scoției și își vor asigura locul în faza grupelor competiției.

Și patronul nebun al clubului, Gigi Becali, care alege echipa și chiar face schimbările, nu e mai puțin încrezător”, au scris jurnaliştii de la Daily Record.

