Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost...” - Antena Sport

Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost..."

Conference League

Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”

Publicat: 15 august 2025, 1:47

Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: Dacă cineva m-a luat de prost…”

Mirel Rădoi, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Mirel Rădoi a răbufnit, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au avut nevoie de prelungiri în returul cu Spartak Trnava, după ce au irosit un avantaj de 4-0. În cele din urmă, trupa din Bănie s-a impus cu 6-4 la general și se va duela cu Bașakșehir pentru un loc în grupa principală.

Mirel Rădoi a dezvăluit că și-a avertizat jucătorii înaintea returului cu Spartak Trnava, în ciuda victoriei categorice cu 3-0 din manșa tur. Antrenorul oltenilor a recunoscut totuși că nu se aștepta ca slovacii să reușească să marcheze trei goluri într-o singură repriză. 

Mirel Rădoi a răbufnit după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3 

„O partidă cu emoții, grea, dificilă. Nu am putut să-i fac pe băieți să fie motivați. Am trecut prin mari emoții. Bine că sunt două manșe. În prima trebuie să joci fotbal, în a doua să te califici. Eu am avertizat dinainte. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui. 

Adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Nu a marcat la Craiova pentru că am jucat noi bine. Și noi suntem o echipă care joacă mai bine acasă și mai slab în deplasare. Ne-am panicat, avem probleme. Soluțiile pe care le-am ales nu au fost cel mai bune. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru determinarea din cele 120 de minute și pentru calificare. 

La pauză le-am zis că trebuie să jucăm la fel, că adversarii nu au nimic de pierdut. Probabil că jucătorii au crezut că nu mai putem primi 4 goluri. Dar sunt conștienți și ei, am vorbit cu ei. Noi am crezut că nu mai putem primi 4 goluri. Am reușit să marcăm și am intrat la pauză cu gândul că dacă în 3 reprize am luat doar un gol, e greu să primește alte 3 goluri într-o repriză. 

Arbitrul englez a inventat azi două faulturi, mi s-a părut ridicol. Acum ne gândim la meciul de la Ciuc. Toată concentrarea e pe Ciuc. Avem analist video care o va analiza pe Bașakșehir. Ne-am așteptat ca Trnava să revină, e o echipă foarte puternică, cu un antrenor cu principii foarte clare”, a declarat Mirel Rădoi, după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. 

Sorin Cârțu, semnal de alarmă după ce Univ. Craiova a fost aproape de un dezastru 

Sorin Cârțu a oferit prima reacție după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. Oficialul echipei din Bănie a tras un semnal de alarmă pentru elevii lui Mirel Rădoi, care au evitat un dezastru în prelungirile duelului din Slovacia. 

„Doamne, ce meci. Am trecut prin toate stările. Nu mă apuc de analize, e treaba lui Mirel, dar avem o problemă. Au dat niște goluri imparabile, dar primim prea multe goluri. Noroc că și dăm multe. Au fost niște execuții de excepție. Au niște fotbaliști buni. 

Să fie ghinionul nostru că pleacă Baiaram pe nu știu ce sumă de bani. Ne gândim la meciul cu Basaksehir, întâi cu Csikszereda. Ne-am revenit bine în prelungiri.. Lovitura scorpionului (n. r. Băluță). 

Basaksehir nu e de speriat, e o echipă bună, dar se joacă. Eu consider că nu e vreun balaur. Deocamdată suntem în grafic. Targetul este să încercăm să ajungem în grupe și așa mai departe. Tot ce mi s-a întâmplat azi, am văzut eșecul. La un moment dat am văzut eșecul”, a spus Sorin Cârțu, la digisport.ro. 

Comentarii


