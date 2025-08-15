Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost...” - Antena Sport

Mirel Rădoi a răbufnit, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au avut nevoie de prelungiri în returul cu Spartak Trnava, după ce au irosit un avantaj de 4-0. În cele din urmă, trupa din Bănie s-a impus cu 6-4 la general și se va duela cu Bașakșehir pentru un loc în grupa principală.

Mirel Rădoi a dezvăluit că și-a avertizat jucătorii înaintea returului cu Spartak Trnava, în ciuda victoriei categorice cu 3-0 din manșa tur. Antrenorul oltenilor a recunoscut totuși că nu se aștepta ca slovacii să reușească să marcheze trei goluri într-o singură repriză.

Mirel Rădoi a răbufnit după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3

„O partidă cu emoții, grea, dificilă. Nu am putut să-i fac pe băieți să fie motivați. Am trecut prin mari emoții. Bine că sunt două manșe. În prima trebuie să joci fotbal, în a doua să te califici. Eu am avertizat dinainte. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui.

Adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Nu a marcat la Craiova pentru că am jucat noi bine. Și noi suntem o echipă care joacă mai bine acasă și mai slab în deplasare. Ne-am panicat, avem probleme. Soluțiile pe care le-am ales nu au fost cel mai bune. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru determinarea din cele 120 de minute și pentru calificare.

La pauză le-am zis că trebuie să jucăm la fel, că adversarii nu au nimic de pierdut. Probabil că jucătorii au crezut că nu mai putem primi 4 goluri. Dar sunt conștienți și ei, am vorbit cu ei. Noi am crezut că nu mai putem primi 4 goluri. Am reușit să marcăm și am intrat la pauză cu gândul că dacă în 3 reprize am luat doar un gol, e greu să primește alte 3 goluri într-o repriză.