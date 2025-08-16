Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 16 august 2025, 16:43

Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League

Hansi Flick / Profimedia

Barcelona şi Real Madrid sunt pregătite pentru un nou sezon în La Liga, dar şi pentru o luptă în afara terenului de joc. Ibrahima Konate, fundaşul lui Liverpool, este dorit de Real Madrid.

Francezul mai are contract cu campioana din Premier League până la finalul sezonului, iar Konate a refuzat până în acest moment prelungirea actualei înţelegeri. Mai mult, francezul s-ar fi înţeles deja cu Real Madrid.

Barcelona şi Real Madrid se bat pentru semnătura lui Ibrahima Konate

La Liverpool, Ibrahima Konate a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi fundaşi din Europa. În vârstă de 26 de ani, el le-a atras atenţia celor de la Real Madrid, care vor să transfere un nou apărător de pe Anfield, după ce madrilenii l-au adus vara aceasta şi pe Trent Alexander-Arnold.

Recent, presa din Spania a anunţat că Real Madrid s-ar fi înţeles deja cu Konate, chiar dacă mai este jumătate de an până când acesta va intra în ultimele şase luni de contract cu Liverpool.

Real Madrid poate avea însă probleme. Potrviti El Nacional, Barcelona a intrat în cursa pentru Ibrahima Konate. Deco, directorul sportiv al catalanilor, vrea să le ia faţa celor de la Real Madrid şi să îl convingă pe francez să vină pe Camp Nou vara viitoare.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla între cele două formaţii din La Liga, în condiţiile în care şi Liverpool va încerca să îi prelungească contractul lui Ibrahima Konate. Francezul se află pe Anfield din ianuarie 2021, atunci când “cormoranii” au plătit 40 de milioane de euro pentru transferul său de la Leipzig. În prezent, el este cotat la 60 de milioane de euro pe transfermarkt.com.

Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca

În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.

Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczesny nefiind nici el înscris.

Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absenţa de lungă durată a lui ter Stegen, permiţând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-şi reduce masa salarială. O absenţă mai mult sau mai puţin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club şi portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.

Joan Garcia va fi legitimat pe toată durata sezonului, spre deosebire de Dani Olmo şi Pau Victor în sezonul trecut, care au trebuit să-şi reînnoiască înscrierile în ianuarie.

Englezul Marcus Rashford (împrumutat de la Manchester United) a primit, de asemenea, undă verde din partea ligii şi va juca în Insulele Baleare în cursul acestei seri.

