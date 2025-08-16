Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League - Antena Sport

Barcelona şi Real Madrid sunt pregătite pentru un nou sezon în La Liga, dar şi pentru o luptă în afara terenului de joc. Ibrahima Konate, fundaşul lui Liverpool, este dorit de Real Madrid.

Francezul mai are contract cu campioana din Premier League până la finalul sezonului, iar Konate a refuzat până în acest moment prelungirea actualei înţelegeri. Mai mult, francezul s-ar fi înţeles deja cu Real Madrid.

Barcelona şi Real Madrid se bat pentru semnătura lui Ibrahima Konate

La Liverpool, Ibrahima Konate a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi fundaşi din Europa. În vârstă de 26 de ani, el le-a atras atenţia celor de la Real Madrid, care vor să transfere un nou apărător de pe Anfield, după ce madrilenii l-au adus vara aceasta şi pe Trent Alexander-Arnold.

Recent, presa din Spania a anunţat că Real Madrid s-ar fi înţeles deja cu Konate, chiar dacă mai este jumătate de an până când acesta va intra în ultimele şase luni de contract cu Liverpool.

Real Madrid poate avea însă probleme. Potrviti El Nacional, Barcelona a intrat în cursa pentru Ibrahima Konate. Deco, directorul sportiv al catalanilor, vrea să le ia faţa celor de la Real Madrid şi să îl convingă pe francez să vină pe Camp Nou vara viitoare.