Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: "Nu pot să plec fără să vă spun asta..." - Antena Sport

Alexandru Băluţă şi-a luat adio de la FCSB. Mijlocaşul de 31 şi-a anunţat plecarea de la formaţia campioană, postând un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a renunţat la Alexandru Băluţă, iar mijlocaşul e la un pas să semneze cu o formaţie din străinătate, după cum a dezvăluit Mihai Stoica.

Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB

Cu câteva ore înainte ca FCSB să primească vizita celor de la Hermannstadt, Alexandru Băluţă a postat un mesaj prin care le-a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături, în cele două sezoane în care a îmbrăcat tricoul roş-albastru.

“S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.