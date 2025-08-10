Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: "Nu pot să plec fără să vă spun asta..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”

Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”

Publicat: 10 august 2025, 20:13

Comentarii
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: Nu pot să plec fără să vă spun asta…

Alexandru Băluţă, în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia

Alexandru Băluţă şi-a luat adio de la FCSB. Mijlocaşul de 31 şi-a anunţat plecarea de la formaţia campioană, postând un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a renunţat la Alexandru Băluţă, iar mijlocaşul e la un pas să semneze cu o formaţie din străinătate, după cum a dezvăluit Mihai Stoica.

Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB

Cu câteva ore înainte ca FCSB să primească vizita celor de la Hermannstadt, Alexandru Băluţă a postat un mesaj prin care le-a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături, în cele două sezoane în care a îmbrăcat tricoul roş-albastru.

“S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.

Reclamă
Reclamă

Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.

Mulțumesc colegilor și întregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cât mai multe momente unice.
Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință!

P.S.: Sănătate și succes”, a transmis Alexandru Băluţă, pe Instagram.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

Suma importantă de bani încasată de Alex Băluţă la plecarea de la FCSB

Alexandru Băluță a plecat de la FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate. Jucătorul a semnat rezilierea contractului şi Gigi Becali a dat toate detaliile. Fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa sau Conference League.

În total, 200.000 de euro pentru Băluță, sumă care poate fi confirmată joi, în cazul în care FCSB elimină Drita, după 3-2 în tur. Gigi Becali a anunțat că Alexandru Băluță este acum aproape de un transfer la o echipă din Cipru.

“I-am dat 50.000 lui Băluță. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, Europa sau Conference League, o să mai primească încă 150.000. Deci 200.000. El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro, cu totul, inclusiv prime.

Băluță e băiat bun, dar îl învăța impresarul. Îmi cerea 300.000 de euro prima dată. Pe urmă a cerut 270.000. I-am zis că 200.000 primește. Eu știam că el are ofertă în Cipru, aveam informații. El vorbea de omenie, dar cum să iei bani degeaba de la mine, dar și salariu de la echipa la care mergi?”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri
Fanatik.ro
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri
23:19
FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
22:46
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei
22:31
VIDEOCristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. “Dublă” pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi
22:22
Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!
22:11
Mircea Rednic, victorie mare pe banca lui Standard Liege. A învins echipa de pe locul 3 din sezonul trecut
22:00
LIVE VIDEOBraga – Tondela 2-0 se joacă ACUM. A marcat și jucătorul adus de la Barcelona
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat