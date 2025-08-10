Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: "Nu pot să plec fără să vă spun asta..." - Antena Sport

Alexandru Băluţă şi-a luat adio de la FCSB. Mijlocaşul de 31 şi-a anunţat plecarea de la formaţia campioană, postând un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare.
Gigi Becali a renunţat la Alexandru Băluţă, iar mijlocaşul e la un pas să semneze cu o formaţie din străinătate, după cum a dezvăluit Mihai Stoica.
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB
Cu câteva ore înainte ca FCSB să primească vizita celor de la Hermannstadt, Alexandru Băluţă a postat un mesaj prin care le-a mulţumit tuturor celor care i-au fost alături, în cele două sezoane în care a îmbrăcat tricoul roş-albastru.
“S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.
În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.
Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.
Mulțumesc colegilor și întregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cât mai multe momente unice.
Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință!
P.S.: Sănătate și succes”, a transmis Alexandru Băluţă, pe Instagram.