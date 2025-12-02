Oana Manea a dezvăluit care poate fi cheia României în meciul cu Ungaria de la Mondial: "Ține de ele" - Antena Sport

Închide meniul
Oana Manea a dezvăluit care poate fi cheia României în meciul cu Ungaria de la Mondial: “Ține de ele”

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 23:21

Oana Manea - România / Colaj Sport Pictures

Oana Manea, fosta mare jucătoare din naționala României, a prefațat duelul României cu Ungaria din faza principală a Campionatului Mondial. Meciul “tricolorelor” contra maghiarelor este considerat cel care poate decide soarta fetelor privind o posibilă calificare în fazele eliminatorii ale turneului final.

România s-a calificat în faza principală a Campionatului Mondial, după ce le-a învins pe Croația și Japonia, respectiv a pierdut cu Danemarca în faza preliminară. Acum, elevele lui Ovidiu Mihăilă au de jucat contra Ungariei, Elveției și Senegalului, iar duelul decisiv va fi în mod cert cel contra vecinelor din nord-vest.

Oana Manea a prefațat duelul de la Mondial dintre România și Ungaria

Partida care se va disputa în arena din Rotterdam a fost prefațată de Oana Manea, fostul pivot care a cucerit două medalii de bronz alături de națională, una mondială în 2015 și una europeană în 2010. Câștigătoarea și de Champions League alături de CSM București în 2016, Manea este conștientă de dificultatea partidei contra Ungariei, însă crede că dacă “tricolorele” vor aborda degajat partida vor avea șanse să obțină victoria.

O să fie un meci destul de greu, pentru că și Ungaria a început, tot așa, de doi ani să reconstruiască echipa. Au jucătoare foarte bune care joacă și în Champions League, chiar și titulare, deci o să fie foarte greu meciul, dar ține de ele și de ambiția și motivația lor.

Sper să treacă de meciul cu Danemarca și să se gândească la Ungaria. Sper să joace fără presiune, cred că dacă joacă fără presiune și o să fie mai degajate o să facă un meci bun. Am văzut că au potențial.

Meciul de mâine e cel mai important. Poate e un lucru bun că e meciul greu acum. (n.r. Ai încredere că pot să depășească rezultatul de acum 2 ani, cu locul 12?) La ce au arătat, par mai bune și am încredere în ele. Se vede și o schimbare în joc, e mult mai rapid“, a spus Manea în exclusivitate pentru Antena Sport.

Programul României în faza principală a Campionatului Mondial

  • Ungaria – România, 3 decembrie, 19:00
  • România – Senegal, 5 decembrie, 16:30
  • Elveția – România, 7 decembrie, 19:00

Clasamentul grupei din care face parte România

  • 1. Danemarca – 4 pct.
  • 2. Ungaria – 4 pct.
  • 3. România – 2 pct.
  • 4. Elveția – 2 pct.
  • 5. Senegal – 0 pct.
  • 6. Japonia – 0 pct.
