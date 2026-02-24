"Mergi la Budapesta să vezi CSM Bucureşti în Final 4?" Răspunsul dat de Cristina Neagu - Antena Sport

CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor, după ce a ajuns la 8 victorii consecutive în competiţia supremă, 6 venite sub conducerea Bojanei Popovic.

Cristina Neagu recunoaşte că nu îi lipseşte sportul în care a scris istorie, dar şi că îşi doreşte să vadă CSM Bucureşti în Final 4, la Budapesta, pe 6 şi 7 iunie. În sferturi, CSM Bucureşti o va întâlni pe învingătoarea dintre Podravka şi Esbjerg, marele avantaj al echipei noastre fiind că manşa retur se va disputa în Capitală.

Cristina Neagu: “Rămâne de văzut dacă eu voi merge la Final Four la Budapesta”

“Rămâne de văzut dacă eu voi merge la Final Four la Budapesta. Cert este că le doresc foarte mult lucrul acesta, să ajungă la Budapesta, le ţin pumnii din tot sufletul. Şi o să mă bucur întotdeauna pentru CSM Bucureşti.

Îmi e bine, am venit destul de rar la sală, vin să le văd pe fete, să vorbesc cu ele. Nu mi-a dor de handbal. Sigur, e această adrenalină, când stau în tribună şi îmi aminteam de momentele în care jucam şi de câte şi câte am petrecut acolo pe teren.

Sunt foarte bine, liniştită, nu am niciun regret. Am făcut tot ce am putut în fiecare sezon şi mă bucur mult acum pentru ele”, a spus Neagu, în exclusivitate pentru Antena Sport.