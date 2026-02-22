Rapid, calificată în sferturile European League de pe primul loc în grupă. Eșec cu Lokomotiva Zagreb în ultimul meci - Antena Sport

Rapid a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Lokomotiva Zagreb, scor 24-29 (13-17), în ultimul meci din grupa C a European League.
Cu 8 puncte în clasament, Rapid încheie grupa pe primul loc şi în sferturile de finală se va duela cu Viborg HK, între 21-29 martie.
Rapid, duel cu Viborg în sferturile European League
În cealaltă partidă a etapei se duelează VfL Oldenburg – Tertnes Bergen.
În meciurile anterioare din grupa C, Rapid a obţinut rezultatele: 32-32 şi 32-30 cu Tertnes Bergen, 28-28 cu Lokomotiva Zagreb, 34-30 şi 34-23 cu VfL Oldenburg.
Formaţia rapidistă a debutat în preliminariile European League, eliminând echipele Hypo Viena (32-24, 30-19) şi HSG Bensheim/Auerbach Flames (28-34, 32-21).
Meciurile din sferturile de finală vor avea loc între 21-29 martie, pentru calificarea la Turneul Final Four (16-17 mai).
România a mai fost reprezentată în competiţie de Minaur Baia Mare şi de Corona Braşov, care nu au trecut însă de grupe.
