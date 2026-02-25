Dinamo, a patra înfrângere la rând în EHF Champions League. "Dulăii", eșec cu Veszprem - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui meci / Sport Pictures

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă în deplasare de Veszprem HC cu scorul de 35-28 (18-12), miercuri seara, în Grupa A a EHF Champions league.

Campioana României a suferit a patra sa înfrângere consecutivă în competiţie şi are un singur succes în 12 etape.

Dinamo a început bine meciul cu Veszprem, dar nu a rezistat mult

Dinamo a început bine şi a condus cu 3-0, dar echipa antrenată de Xavi Pascual a revenit şi a preluat conducerea după şase minute de joc, dominând meciul şi câştigând la pas.

Pentru Dinamo au marcat Branko Vujovic (5 goluri), Călin Dedu (4), Miklos Rosta (4), Andrii Akimenko (3), Tom Pelayo (3), Andrei Buzle (2), Daniel Stanciuc (2), Yoav Lumbroso (2), Ionuţ Nistor (1), Haniel Vinicius Inoue Langaro (1), Robert Militaru (1).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Hugo Descat (9), Ivan Martinovic (4), Ahmed Hesham Elsayed Moham (4), Nedim Remili (4), Ahmed Adel Mesilhy (4), Yanis Lenne (3), Gasper Marguc (2), Yehia Mohammed Yehia Elderaa (2), Ali Ismail Mohamed Zeinelabedin Ali (2), Luka Cindric (1).