Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa

Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 16:30

Comentarii
Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa

Jucătoarele de la Gloria Bistrița / SPORT PICTURES

Gloria Bistrița a tratat cu seriozitate ultimul meci din grupele Ligii Campionilor și s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Storhamar, scor 34-30, în cadrul etapei a 14-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fetele pregătite de Carlos Viver erau deja calificate în faza optimilor de finală, asta după ce au încheiat această primă fază a competiției pe locul al patrulea.

Storhamar – Gloria Bistrița 30-34

Gloria Bistrița a încheiat la pas faza grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce s-a impus în deplasarea de la Storhamar, în ultima etapă.

După un start de meci mai greu, formația antrenată de Carlos Viver a revenit excelent și a intrat în avantaj la pauză. Repriza a doua a fost una la discreția echipei din Liga Florilor, care încheie grupa pe poziția a patra.

Clasament Grupa A:

1. Gyor 22 puncte

Reclamă
Reclamă

2. Metz 22 puncte

3. Esbjerg 19 puncte

4. Gloria Bistrița 16 puncte

STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în UcrainaSTENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Reclamă

5. DVSC Schaeffler 10 puncte

6. Borussia Dortmund 8 puncte

7. Storhamar 6 puncte

8. Buducnost 3 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Observator
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
Fanatik.ro
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
16:19
VIDEOVinicius Junior, din nou în centrul atenției! La Liga a deschis o anchetă după ce a fost amenințat cu moartea
16:10
Fază controversată în FC Argeş – Farul! Istvan Kovacs nu l-a eliminat pe căpitanul Mario Tudose
16:05
Ce i-a putut spune Istvan Kovacs lui Bogdan Andone înainte să-l elimine în FC Argeș – Farul. Antrenorul a „luat foc”
16:03
LIVE SCOREFC Argeş – Farul 1-0. Tudose, iertat de eliminare. Piteștenii deschid scorul la Mioveni! Crește presiunea pentru FCSB
15:52
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă pe teren propriu, 3-0 cu Torino
15:47
Fotbalistul pe care Dinamo și FCSB vor să-l transfere: “Există discuții”
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 4 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 5 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 6 Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă