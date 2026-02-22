Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa - Antena Sport

Gloria Bistrița a tratat cu seriozitate ultimul meci din grupele Ligii Campionilor și s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Storhamar, scor 34-30, în cadrul etapei a 14-a.
Fetele pregătite de Carlos Viver erau deja calificate în faza optimilor de finală, asta după ce au încheiat această primă fază a competiției pe locul al patrulea.
Storhamar – Gloria Bistrița 30-34
Gloria Bistrița a încheiat la pas faza grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce s-a impus în deplasarea de la Storhamar, în ultima etapă.
După un start de meci mai greu, formația antrenată de Carlos Viver a revenit excelent și a intrat în avantaj la pauză. Repriza a doua a fost una la discreția echipei din Liga Florilor, care încheie grupa pe poziția a patra.
Clasament Grupa A:
1. Gyor 22 puncte
2. Metz 22 puncte
3. Esbjerg 19 puncte
4. Gloria Bistrița 16 puncte
5. DVSC Schaeffler 10 puncte
6. Borussia Dortmund 8 puncte
7. Storhamar 6 puncte
8. Buducnost 3 puncte.
