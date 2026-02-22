Gloria Bistrița, victorie în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor. Pe ce loc a încheiat grupa - Antena Sport

Gloria Bistrița a tratat cu seriozitate ultimul meci din grupele Ligii Campionilor și s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Storhamar, scor 34-30, în cadrul etapei a 14-a.

Fetele pregătite de Carlos Viver erau deja calificate în faza optimilor de finală, asta după ce au încheiat această primă fază a competiției pe locul al patrulea.

Storhamar – Gloria Bistrița 30-34

Gloria Bistrița a încheiat la pas faza grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce s-a impus în deplasarea de la Storhamar, în ultima etapă.

După un start de meci mai greu, formația antrenată de Carlos Viver a revenit excelent și a intrat în avantaj la pauză. Repriza a doua a fost una la discreția echipei din Liga Florilor, care încheie grupa pe poziția a patra.

Clasament Grupa A:

1. Gyor 22 puncte