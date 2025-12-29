Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: "Totul mergea repede, nu te gândeai" - Antena Sport

Jimmy White (63 de ani) a dezvăluit că a ajuns să îşi ceară falimentul personal într-o perioadă foarte bună pentru el în snooker, din pricina dependenţei de pariuri, de alcool şi de droguri.

White a pierdut 3 milioane de lire sterline pariind, ulterior reuşind să îşi refacă viaţa. În prezent are o avere estimată la circa 6.7 milioane de lire sterline (aproximativ 7.7 milioane de euro).

Jimmy White a dat faliment într-o perioadă în care era în formă maximă

„Am jucat cel puțin trei milioane de lire sterline, așa că dacă am jucat trei milioane de lire sterline, probabil că a trebuit să câștig șase sau șapte milioane pentru a putea să fac asta. Este o sumă mare, sunt bani de pensie, dar la vremea respectivă totul mergea atât de repede, nu te gândeai. Am dat faliment din cauza jocurilor de noroc”, mărturisea Jimmy White, citat de Mirror.

White continuă să joace snooker, la aproape 46 de ani de când şi-a început cariera de profesionist. A ajuns în finala Campionatului Mondial de 6 ori, nereuşind să îşi adjudece însă vreun titlu mondial. A câştigat însă 10 turnee, printre care British Open (1987, 1992), European Open (1992), Mastersul în 1984 şi Campionatul Regatului Unit (1992).

Viaţă de star rock

Jimmy White a povestit că în anii ’80 ducea o viaţă de star rock. De altfel, în acea perioadă, a şi petrecut cu membrii cunoscutei formaţii Thin Lizzy.