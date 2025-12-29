Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: "Totul mergea repede, nu te gândeai" - Antena Sport

Închide meniul
Ce avere a ajuns să aibă acum milionarul celebru, după ce a dat faliment: “Totul mergea repede, nu te gândeai”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 decembrie 2025, 18:21

Jimmy White în timpul unui meci de snooker / Profimedia Images

Jimmy White (63 de ani) a dezvăluit că a ajuns să îşi ceară falimentul personal într-o perioadă foarte bună pentru el în snooker, din pricina dependenţei de pariuri, de alcool şi de droguri.

White a pierdut 3 milioane de lire sterline pariind, ulterior reuşind să îşi refacă viaţa. În prezent are o avere estimată la circa 6.7 milioane de lire sterline (aproximativ 7.7 milioane de euro).

Jimmy White a dat faliment într-o perioadă în care era în formă maximă

Am jucat cel puțin trei milioane de lire sterline, așa că dacă am jucat trei milioane de lire sterline, probabil că a trebuit să câștig șase sau șapte milioane pentru a putea să fac asta. Este o sumă mare, sunt bani de pensie, dar la vremea respectivă totul mergea atât de repede, nu te gândeai. Am dat faliment din cauza jocurilor de noroc”, mărturisea Jimmy White, citat de Mirror.

White continuă să joace snooker, la aproape 46 de ani de când şi-a început cariera de profesionist. A ajuns în finala Campionatului Mondial de 6 ori, nereuşind să îşi adjudece însă vreun titlu mondial. A câştigat însă 10 turnee, printre care British Open (1987, 1992), European Open (1992), Mastersul în 1984 şi Campionatul Regatului Unit (1992).

Viaţă de star rock

Jimmy White a povestit că în anii ’80 ducea o viaţă de star rock. De altfel, în acea perioadă, a şi petrecut cu membrii cunoscutei formaţii Thin Lizzy.

Am fost în Irlanda și am jucat împotriva lui Alex Higgins. Eram la hotelul Gresham și un tip care era promotorul a spus «Există o suită, puteţi sta acolo cât timp vreţi». A spus «Vă trimit 12 sticle de șampanie în fiecare zi», ne-am gândit că e ciudat, eu și Higgins am luat suita, el pleacă în Irlanda de Nord, eu stau la Dublin.

Thin Lizzy și UB40 mergeau la un studio, după colț și erau în suita mea în fiecare seară. Am băut 12 sticle de șampanie cu ei zilnic, timp de 16 zile”.

Pe lângă dependenţa de alcool, Jimmy White se confrunta în acea perioadă şi cu o dependenţă de cocaină. El a subliniat însă că mereu a avut grijă să nu petreacă în stilul în care obişnuia să o facă atunci când mai avea o săptămână până la un meci.

Cumva treci peste asta, ca și muzicienii, ești prins în lumea snooker-ului. Eu nu am jucat niciodată drogat, am fost mereu atent cu dependența mea de cocaină. Am fost mereu atent să nu iau niciodată cocaină în timp ce jucam, pentru că dura patru sau cinci zile să iasă din organism și obișnuiam să facem teste de urină. Nu am vrut niciodată să fiu prins cu asta, m-am asigurat mereu că sunt curat cu o săptămână înainte de a juca”, dezvăluia Jimmy White.

Pe lângă turneele profesioniste, Jimmy White joacă şi în numeroase demonstrative. E unul dintre cei mai iubiţi jucători de snooker.

 

 

 

