Petrolul Ploieşti - FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi - Antena Sport

Petrolul Ploieşti - FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi

Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi

Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 14:37

Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi

Meci extem de important pentru FC Argeş, dar în acelaşi timp şi pentru FCSB şi CFR Cluj care sunt cu ochii la meciul cu Petrolul. O remiză sau un eşec al argeşenilor ar creşte şansele celor două formaţii să intre în play-off.  Partida poate fi urmărită în format LIVE SCORE, de la ora 20.00, pe as.ro, dar şi în aplicaţia de mobil.

FC Argeș este acum pe locul 4, cu 43 de puncte acumulate în 26 de etape şi cu şanse mari de play-off, în timp ce Petrolul e pe locul 12, cu 25 de puncte strânse. “Lupii galbeni” vin cu moralul bun pentru partida cu FC Argeş, în contextul în care au reuşit să remizeze cu Dinamo şi Rapid, echipe de la vrâful clasamentului, dar şi să facă o victorie cu Unirea Slobozia.

“Întâlnim un adversar greu, un adversar incomod, care este pe loc de play-off şi care îşi doreşte să rămână acolo. Au avut un parcurs foarte bun. Nimeni din România nu se aştepta ca o nou promovată să fie pe loc de play-off, în acest moment”, a declarat Eugen Neagoe, la conferința de presă, premergătoarea meciului.

Echipe probabile

Petrolul: Bălbărău – Papp, Roche, Soares – Ricardinho, Boțogan, Dulca, Dumitrescu – Gheorghe, Grozav, Dongmo

FC Argeş: Căbuz – Oancea, Sadriu, Tudose, Briceag – Rață, Sierra, Rădescu – Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb

