Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă - Antena Sport

Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă

Home | Formula 1 | Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă

Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă

Alex Masgras Publicat: 12 februarie 2026, 16:37

Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă

Charles Leclerc, în timpul testelor din Bahrain / Profimedia

Testele din Bahrain continuă în AntenaPLAY, de la ora 17:00, atunci când va avea loc a doua sesiune a zilei cu numărul 2 de la Sakhir. De dimineaţă, Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot.

Monegascul de la Ferrari a efectuat 62 de tururi, iar cel mai bun timp al său a fost 1:34.273. El a fost urmat de Lando Norris, campionul mondial, care a fost cu jumătate de secundă mai încet. La mare distanţă, la aproape 2 secunde şi jumătate, Pierre Gasly a fost al treilea în sesiunea de dimineaţă.

Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY)

Trebuie menţionat că doar 11 piloţi au ieşit pe pistă joi dimineaţă, iar doi dintre ei nu au înregistrat niciun timp. Este vorba despre Kimi Antonelli de la Mercedes şi Isack Hadjar de la Red Bull.

În prima sesiune a zilei de miercuri, Max Verstappen a fost primul care a ieșit pe circuit la Bahrain, urmat de Gabriel Bortoleto, de la Audi. Alpine, cu Franco Colapinto, a fost ultima echipă care și-a trimis un monopost pe circuit în testele de dimineață.

După o pauză de o oră, piloții au revenit pe circuit pentru sesiunea de seară a testelor de la Bahrain. În aceasta, Lando Norris a fost cel mai rapid, înregistrând timpul de 1:34.669. Campionul mondial a completat 58 de tururi.

Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în UcrainaAnalist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
