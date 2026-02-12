Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY). Charles Leclerc a fost cel mai rapid în sesiunea de dimineaţă - Antena Sport

Testele din Bahrain continuă în AntenaPLAY, de la ora 17:00, atunci când va avea loc a doua sesiune a zilei cu numărul 2 de la Sakhir. De dimineaţă, Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot.

Monegascul de la Ferrari a efectuat 62 de tururi, iar cel mai bun timp al său a fost 1:34.273. El a fost urmat de Lando Norris, campionul mondial, care a fost cu jumătate de secundă mai încet. La mare distanţă, la aproape 2 secunde şi jumătate, Pierre Gasly a fost al treilea în sesiunea de dimineaţă.

Ziua 2 a testelor din Bahrain (17:00, AntenaPLAY)

Trebuie menţionat că doar 11 piloţi au ieşit pe pistă joi dimineaţă, iar doi dintre ei nu au înregistrat niciun timp. Este vorba despre Kimi Antonelli de la Mercedes şi Isack Hadjar de la Red Bull.

