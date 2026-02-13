Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean - Antena Sport

Închide meniul
Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean

Home | Fotbal | Liga 1 | Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean

Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean

Daniel Işvanca Publicat: 13 februarie 2026, 18:39

Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean

Jucătorii de la Oțelul Galați / SPORT PICTURES

Avocatul fotbalistului Stiven Plaza a solicitat intrarea în insolvență a clubului Oțelul Galați acum câteva zile, iar Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată acesta.

Clubul clasat pe locul 10 în Liga 1 a anunțat în cursul zilei de vineri faptul că solicitarea de intrare în insolvență a fost suspendată, potrivit unei decizii a instanței.

Oțelul Galați a scăpat de insolvență! Decizia instanței a fost suspendată

Formația gălățeană a scăpat în cele din urmă de insolvență, după ce avocatul fotbalistului Stiven Plaza solicitase asta, din cauza unei datorii la adresa jucătorului.

După ce Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată de acesta, decizia a fost în cele din urmă suspendată, potrivit unui anunț făcut pe conturile de social media ale clubului.

„SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că problemele juridice, create ca urmare a unei cereri de insolvență formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes.

Astfel, în acest moment, activitatea clubului se desfășoară normal, fără a fi afectată de decizia inițială a Tribunalului Galați, care a fost suspendată, cu efect imediat. De asemenea, procesul de licențiere nu este influențat, iar activitatea sportivă și administrativă continuă fără probleme.

Totodată, ne dorim ca, începând din această perioadă, comunicarea cu suporterii noștri să fie tot mai deschisă și mai transparentă. În perioada următoare vom prezenta public situația economică a clubului, precum și contextul financiar și administrativ în care a început actualul sezon competițional, pentru a oferi o imagine clară și completă asupra realității clubului.

SC Oțelul Galați își menține angajamentul față de suporteri, parteneri și comunitate și va continua să comunice responsabil și transparent orice evoluție relevantă”, se arată în comunicatul de presă.

Ce este recesiunea tehnică, în care a intrat România. Iancu Guda: Ne vindecăm de nişte boliCe este recesiunea tehnică, în care a intrat România. Iancu Guda: Ne vindecăm de nişte boli
