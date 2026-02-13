Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean - Antena Sport

Jucătorii de la Oțelul Galați / SPORT PICTURES

Avocatul fotbalistului Stiven Plaza a solicitat intrarea în insolvență a clubului Oțelul Galați acum câteva zile, iar Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată acesta.

Clubul clasat pe locul 10 în Liga 1 a anunțat în cursul zilei de vineri faptul că solicitarea de intrare în insolvență a fost suspendată, potrivit unei decizii a instanței.

Oțelul Galați a scăpat de insolvență! Decizia instanței a fost suspendată

Formația gălățeană a scăpat în cele din urmă de insolvență, după ce avocatul fotbalistului Stiven Plaza solicitase asta, din cauza unei datorii la adresa jucătorului.

După ce Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată de acesta, decizia a fost în cele din urmă suspendată, potrivit unui anunț făcut pe conturile de social media ale clubului.

„SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că problemele juridice, create ca urmare a unei cereri de insolvență formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes.