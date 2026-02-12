Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: "Nu vine!" Cine e selecţioner cu Turcia - Antena Sport

Situaţie critică la naţionala României. Mircea Lucescu are probleme de sănătate şi nu se ştie dacă va mai putea continua pe banca primei reprezentative. Un răspuns clar în privinţa lui Lucescu se va da abia pe 20 februarie. Până atunci, în presă s-a vehiculat numele lui Gică Hagi, ca variantă pentru România.
Fost coleg cu Hagi la naţionala României, Florin Prunea a anunţat că acesta ar fi refuzat oferta lui Răzvan Burleanu de a prelua naţionala. Mai mult, dacă Lucescu nu mai poate continua, situaţia băncii tehnice devine critică.
Primul nume avansat pentru a pregăti meciul de baraj cu Turcia a fost cel al lui Mihai Stoichiţă, dar Burleanu nici nu vrea să audă, susţine Florin Prunea.
”Iar mă iei cu Gică Hagi? Nu vine, mă, acum. Nea Mircea are problemele lui. Nu vine nimeni. E scandal, toată lumea zice: ”lasă-l, mă, pe Stoichiță!” Burleanu nu vrea să audă. Bă, secunzii vor fi la meciurile astea, dacă nu poate nea Mircea.
Am informații 400%. A zis Burleanu clar: ”băi, nu putem să stăm, ne fac ăștia praf cu Stoichiță!””, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.
Potrivit lui Prunea, Ionel Gane va fi selecţionerul de conjunctură la meciul de baraj, cu Turcia. Hagi nu ar fi acceptat propunerea pentru că nu vrea să înceapă cu un eventual eşec, ratarea calificării la Mondial.
”Vino de la începutul preliminariilor, dar nu mă pune pe mine la meci cu Turcia, meci în deplasare, să joc. Nu e în regulă. Asta este mentalitate de amator. După aia să-i sară toată lumea în cap lui Hagi, să-i zică toată lumea: ”băi, ați văzut, băi, că iar e meciul cu Slovenia?
Bine face Hagi că nu vine. Hagi mai vine la Federație în momentul în care va avea un proiect serios, nu așa… Vine, mă, după calificările astea el va fi selecționer. Un proiect serios înseamnă să fie la începutul calificărilor, să aibă un proiect pe 4-5 ani”, a mai spus Florin Prunea.
