Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: "Nu vine!" Cine e selecţioner cu Turcia - Antena Sport

Situaţie critică la naţionala României. Mircea Lucescu are probleme de sănătate şi nu se ştie dacă va mai putea continua pe banca primei reprezentative. Un răspuns clar în privinţa lui Lucescu se va da abia pe 20 februarie. Până atunci, în presă s-a vehiculat numele lui Gică Hagi, ca variantă pentru România.

Fost coleg cu Hagi la naţionala României, Florin Prunea a anunţat că acesta ar fi refuzat oferta lui Răzvan Burleanu de a prelua naţionala. Mai mult, dacă Lucescu nu mai poate continua, situaţia băncii tehnice devine critică.

Primul nume avansat pentru a pregăti meciul de baraj cu Turcia a fost cel al lui Mihai Stoichiţă, dar Burleanu nici nu vrea să audă, susţine Florin Prunea.

”Iar mă iei cu Gică Hagi? Nu vine, mă, acum. Nea Mircea are problemele lui. Nu vine nimeni. E scandal, toată lumea zice: ”lasă-l, mă, pe Stoichiță!” Burleanu nu vrea să audă. Bă, secunzii vor fi la meciurile astea, dacă nu poate nea Mircea.

Am informații 400%. A zis Burleanu clar: ”băi, nu putem să stăm, ne fac ăștia praf cu Stoichiță!””, a spus Florin Prunea pentru iamsport.ro.