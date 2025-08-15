Ronnie O'Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci - Antena Sport

Britanicul Ronnie O’Sullivan a reuşit o performanţă fabuloasă în meciul cu Chris Wakelin de la Mastersul Arabiei Saudite. Britanicul a realizat două break-uri maxime în acelaşi meci.
Performanţa îi aduce lui Ronnie un cec de 147.000 de lire sterline! Britanicul a realizat break-ul maxim în primul frame al meciului.
Ronnie O’Sullivan, două break-uri maxime în acelaşi meci!
Ulterior, avea să repete performanţa în frame-ul cu numărul 7, ducând scorul la 4-3 în favoarea lui.
Primul jucător de snooker care a reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci a fost Jackson Page, în luna aprilie a acestui an, în calificările pentru Campionatul Mondial.
Ronnie O’Sullivan (49 de ani) este considerat cel mai mare jucător din istoria snooker-ului. Ronnie împarte recordul de Campionate Mondiale, 7, cu Stephen Hendry, care s-a retras, dar a obţinut cei mai mulţi bani din premii din istorie. Ronnie are circa 15 milioane de lire sterline adunate din premiile din snooker. Este profesionist din 1992, de când avea 16 ani.
