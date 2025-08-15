Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ronnie O'Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Snooker | Ronnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci
VIDEO

Ronnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci

Publicat: 15 august 2025, 23:18

Comentarii
Ronnie OSullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci

Ronnie O'Sullivan / Profimedia Images

Britanicul Ronnie O’Sullivan a reuşit o performanţă fabuloasă în meciul cu Chris Wakelin de la Mastersul Arabiei Saudite. Britanicul a realizat două break-uri maxime în acelaşi meci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Performanţa îi aduce lui Ronnie un cec de 147.000 de lire sterline! Britanicul a realizat break-ul maxim în primul frame al meciului.

Ronnie O’Sullivan, două break-uri maxime în acelaşi meci!

Ulterior, avea să repete performanţa în frame-ul cu numărul 7, ducând scorul la 4-3 în favoarea lui.

Primul jucător de snooker care a reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci a fost Jackson Page, în luna aprilie a acestui an, în calificările pentru Campionatul Mondial.

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) este considerat cel mai mare jucător din istoria snooker-ului. Ronnie împarte recordul de Campionate Mondiale, 7, cu Stephen Hendry, care s-a retras, dar a obţinut cei mai mulţi bani din premii din istorie. Ronnie are circa 15 milioane de lire sterline adunate din premiile din snooker. Este profesionist din 1992, de când avea 16 ani.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Observator
Primarii care şi-au îngropat în datorii instituţia. "Suntem hoţi cu toţii"
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
Fanatik.ro
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
0:13 16 aug.
Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!”
0:01 16 aug.
Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!”
23:59
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic
23:41
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice”
23:37
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei
23:23
Dinamo – UTA 1-1. “Câinii” au terminat meciul în 9 oameni! Au marcat Abdallah şi Karamoko
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”