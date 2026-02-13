Cristi Chivu vrea revanșa în meciul cu Juventus! Antrenorul român, gata de război: „Nu văd fantome” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu vrea revanșa în meciul cu Juventus! Antrenorul român, gata de război: „Nu văd fantome"

Daniel Işvanca Publicat: 13 februarie 2026, 18:07

Inter – Juventus Torino este capul de afiș al rundei cu numărul 25 din Serie A. Cristi Chivu dorește să își ia revanșa după eșecul dramatic suferit în tur, jocul fiind unul important și în lupta la titlu din Italia.

La conferința de presă premergătoare partidei de la Milano, tehnicianul român a scos în evidență noua identitate a adversarei de sâmbătă, care și-a regăsit forma sub comanda lui Luciano Spalletti.

Cristi Chivu: „Oamenii se plâng de fiecare dată când există greșeli”

Cristi Chivu vrea răzbunare în fața lui Juventus, după ce partida tur a fost pierdută dramatic de echipa sa. Tehnicianul român a vorbit la conferința de presă despre noua identitate adusă echipei de Luciano Spalletti.

Mai mult decât atât, antrenorul liderului din Serie A a dezmințit zvonurile conform cărora arbitrajul în anumite meciuri de campionat ar fi fost împotriva Interului.

„Juventus a crescut de la numirea lui Spalletti, echipa și-a stabilit o identitate într-o perioadă foarte scurtă. Vorbim despre o echipă care poate pune probleme oricui. În astfel de meciuri, tot timpul găsești ceva în plus din punct de vedere al motivației. E un meci important și global, pentru ce reprezintă cluburile. (n.r. cum sunt Barella și Calhanoglu?) Nu au nicio problemă, sunt disponibili.

(n. r. despre arbitraj) Este o poveste care a început în urmă cu foarte mulți ani. Voi vorbi despre acest aspect atunci când un antrenor va recunoaște că o decizie a fost în favoarea echipei sale. Oamenii se plâng de fiecare dată când există greșeli.

Problema fotbalului italian nu sunt arbitrii. Dacă Italia, spre exemplu, ratează calificarea la două Cupe Mondiale consecutive, nu arbitrii contează. Cu toții putem progresa. (n.r. ești îngrijorat de faptul că arbitrul unui astfel de meci ar putea fi părtinitor?) Nu văd fantome, sunt concentrat pe ceea ce fac jucătorii mei. Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă, potrivit Tuttomercatoweb.

