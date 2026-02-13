Costel Gâlcă a răbufnit la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul: „Cum m-am plâns? Explică-mi” - Antena Sport

Rapid București trebuie să treacă repede peste eliminarea prematură din Cupa României, giuleștenii urmând să întâlnească Farul în etapa cu numărul 27 din Liga 1.

Costel Gâlcă a prefațat disputa contra constănțenilor și a răbufnit în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc în cursul zilei de vineri.

Costel Gâlcă, iritat de jurnaliști la conferința de presă

Rapid București continuă lupta pentru a ajunge în fruntea Ligii 1, aceștia urmând să întâlnească Farul Constanța în cadrul etapei cu numărul 27. Giuleștenii vin după eliminarea din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj.

La conferința de presă premergătoare partidei, Costel Gâlcă a fost pus în dificultate de jurnaliști și a avut o reacție de nervozitate la o anumită întrebare.

„(n.r. Dacă există probleme de lot) Deocamdată nu, vom vedea în zilele următoare ce vom face, ce alegeri vom face. Cum m-am plâns? În ce fel? Explică-mi plânsul. Am spus tot timpul că mi-am dorit jucători, să avem doi pe post de valori mai apropiate.