Costel Gâlcă a răbufnit la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul: „Cum m-am plâns? Explică-mi” - Antena Sport

Rapid București trebuie să treacă repede peste eliminarea prematură din Cupa României, giuleștenii urmând să întâlnească Farul în etapa cu numărul 27 din Liga 1.
Costel Gâlcă a prefațat disputa contra constănțenilor și a răbufnit în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc în cursul zilei de vineri.
Costel Gâlcă, iritat de jurnaliști la conferința de presă
Rapid București continuă lupta pentru a ajunge în fruntea Ligii 1, aceștia urmând să întâlnească Farul Constanța în cadrul etapei cu numărul 27. Giuleștenii vin după eliminarea din Cupa României, după remiza cu CFR Cluj.
La conferința de presă premergătoare partidei, Costel Gâlcă a fost pus în dificultate de jurnaliști și a avut o reacție de nervozitate la o anumită întrebare.
„(n.r. Dacă există probleme de lot) Deocamdată nu, vom vedea în zilele următoare ce vom face, ce alegeri vom face. Cum m-am plâns? În ce fel? Explică-mi plânsul. Am spus tot timpul că mi-am dorit jucători, să avem doi pe post de valori mai apropiate.
Ne așteaptă un meci cu o echipă care știe să joace foarte bine, să profite de calitățile jucătorilor, o echipă care a pus probleme tuturor echipelor mari din campionat. O echipă care e agresivă, verticalizează, începe meciul foarte bine, pune presiune pe echipele adverse.
Noi avem datoria de a merge acolo, de a face un meci bun, mai ales că venim după meciul de la Cluj, unde am ratat un obiectiv și ne dorim ca și atitudinea, și jocul nostru să fie mult mai bune.
Normal că își doresc să câștige, dar important este ce facem noi, atitudinea noastră și jocul nostru. Și bineînțeles cele trei puncte. (n.r. Despre eliminarea din Cupa României) Dezamăgirea este mare pentru toți, și pentru noi, și pentru suporteri, dar v-am spus că pentru noi e important să ne revenim cât mai repede, să ne concentrăm pe jocurile de campionat și să ne atingem obiectivul nostru cât mai repede”.
Costel Gâlcă: „Dacă ne bazăm numai pe 11, 12 jucători, atunci e grav”
„Pentru mine tot timpul e presiune, pentru că tot timpul îmi doresc să câștigăm, tot timpul îmi doresc să arătăm bine și să mulțumim suporterii. Ne deranjează pe toți (n.r. eliminarea din Cupă), cum am spus și după meciul de la Cluj, era un obiectiv important pentru noi.
Important să ne adaptăm, și la Cluj trebuia să ne adaptăm mult mai bine la suprafața terenului, cu cât ne adaptăm mai bine și mai repede la timp, cu atât o să avem de câștigat mai mult în joc.
(n.r. Dacă a greșit vizavi de strategia din Cupa României, de a rula lotul) Nu, niciodată, indiferent de lotul pe care îl am o să le dau șanse tuturor să joace, e important pentru toți jucătorii să se simtă că fac parte din lot. Dacă ne bazăm numai pe 11, 12 jucători, atunci e grav.
(n.r. Despre cedarea lui Timotej Jambor sub formă de împrumut la Slask Wroclaw) Am renunțat la el pentru că era normal să se ducă să joace, să prindă mai multe minute, soluții avem pe postul lui”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.
