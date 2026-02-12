Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: "Decizia e una foarte clară" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară”

Alex Masgras Publicat: 12 februarie 2026, 23:25

Gigi Becali şi Adrian Porumboiu/ Colaj Profimedia, Hepta

Adrian Porumboiu, fostul arbitru internaţional, a făcut lumină în cazul fazei pe care Gigi Becali a contestat-o în timpul meciului Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Acest rezultat a dus la eliminarea roş-albaştrilor din competiţie.

Gigi Becali nu a vrut să accepte acest rezultat şi a acuzat că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali acuză că a fost un henţ înainte de gol, la Luca Băsceanu. Acesta consideră că Băsceanu a atins mingea cu mâna, cu câteva secunde înainte de golul lui Ştefan.

Adrian Porumboiu a dat verdictul, după controversa din Universitatea Craiova – FCSB 2-2: “E o fază în care nu se joacă mingea cu mâna”

Adrian Porumboiu susţine că nu este vorba de henţ la Luca Băsceanu şi că decizia corectă în acest caz este aceea de a lăsa jocul să continue:

“Nu am urmărit. Am văzut meciul, dar nu am urmărit comentariile (n.r. lui Gigi Becali). Decizia e una foarte clară: jocul continuă. Sunt foarte multe modificări la henţ, iar FIFA intervine de fiecare dată ca să lămurească şi arbitrii sunt instruiţi. Se precizează foarte clar că, dacă jucătorul loveşte mingea de la umăr până la antebraţ, cum s-a întâmplat aici, nu este henţ, nu se sancţionează. Pe oricine întrebaţi, de la FIFA sau UEFA, vă va da acelaşi răspuns.

E o fază în care nu se joacă mingea cu mâna. Faptul că îşi desface braţele e firesc, nu poate să sară cu mâinile la spate. Orice arbitru care are aplecare către regulile jocului vă va spune ce vă spun eu acum”, a declarat Adrian Porumboiu, la digisport.ro.

