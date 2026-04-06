“A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!

Caius Covrig (29 de ani) i-a răspuns unui internaut care i-a trimis un mesaj revoltător. Afaceristul român, care a jucat baschet la nivel de colegiu în SUA, a transmis răspicat că nu a făcut niciodată vreo diferenţă între angajaţii lui.

El a ţinut să sublinieze că angajaţii originari din Nepal pe care îi are stau în România în condiţii foarte bune. Caius Covrig activează în domeniul HoReCa.

Caius Covrig: “Niciodată nu am făcut discriminare între nepalezi şi români”

“Toţi nepalezii i-a adunat. Le dă 2.500 de lei şi şeful îşi mai ia un E Class”, a fost mesajul oribil primit de Caius Covrig.

“În primul rând, nu mă jigni, e un S Class, nu un E Class. Iar 2.500 de lei pe lună nici măcar salariul minim pe economie nu mai e. Nu am nici măcar un angajat care să câştige doar atât. Le ofer tot timpul comisioane în plus ş.a.m.d.

Nu în ultimul rând niciodată nu am făcut discriminare între nepalezi şi români. Nu mă interesează naţia sau cultura de unde provine fiecare om din echipa mea. Pentru mine primează respectul, dorinţa de muncă şi, în primul rând, munca în echipă. Suntem o echipă cu toţii.