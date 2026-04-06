“A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!

Antena Sport Publicat: 6 aprilie 2026, 18:36

“A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
Caius Covrig (29 de ani) i-a răspuns unui internaut care i-a trimis un mesaj revoltător. Afaceristul român, care a jucat baschet la nivel de colegiu în SUA, a transmis răspicat că nu a făcut niciodată vreo diferenţă între angajaţii lui.

El a ţinut să sublinieze că angajaţii originari din Nepal pe care îi are stau în România în condiţii foarte bune. Caius Covrig activează în domeniul HoReCa.

Caius Covrig: “Niciodată nu am făcut discriminare între nepalezi şi români”

“Toţi nepalezii i-a adunat. Le dă 2.500 de lei şi şeful îşi mai ia un E Class”, a fost mesajul oribil primit de Caius Covrig.

“În primul rând, nu mă jigni, e un S Class, nu un E Class. Iar 2.500 de lei pe lună nici măcar salariul minim pe economie nu mai e. Nu am nici măcar un angajat care să câştige doar atât. Le ofer tot timpul comisioane în plus ş.a.m.d.

Nu în ultimul rând niciodată nu am făcut discriminare între nepalezi şi români. Nu mă interesează naţia sau cultura de unde provine fiecare om din echipa mea. Pentru mine primează respectul, dorinţa de muncă şi, în primul rând, munca în echipă. Suntem o echipă cu toţii.

Când eram în America, eram din toată lumea. Aprecierea şi respectul faţă de fiecare era cel mai valoros lucru.

Nu pun deloc preţ pe lucrurile materiale. Şi noi, ca români, când mergem în afară şi vrem să aducem un ban pentru familia noastră, ne dorim să fim respectaţi.

Asta impun în echipa mea. Fără respect nu există nimic. Am auzit oameni care îmi aduceau o groază de bani pe care i-am dat afară din cauza respectului. Niciodată banii nu vor fi prioritari faţă de un om cu respect, demnitate şi hard worker.

Mă atac enorm când cineva aduce acest subiect în discuţie. Staff-ul meu este a doua mea familie. Toţi nepalezii pe care îi am stau în condiţii excepţionale. Nu îi tratez sub nicio formă diferit faţă de români”, a răspuns Caius Covrig, pe reţelele sociale.

Caius Covrig ar fi putut juca în NBA

Caius Covrig s-a întors definitiv în România după ce a locuit în Statele Unite în perioada în care a studiat la colegiu.

Atunci când studia la una din cele mai tari şcoli de business din lume, Arizona State, Caius Covrig a fost aproape să ajungă în NBA. Dar s-a accidentat grav. A rămas prieten cu un uriaş, care joacă şi acum în NBA!

Colegul meu de liceu, Deandre Ayton, acum este considerat cel mai bun pivot”, declara Caius Covrig pentru AntenaSport.

Caius Covrig este prieten cu Radu Drăguşin (24 de ani), jucătorul lui Tottenham şi al naţionalei României. La EURO 2024 a fost în tribune pentru a susţine naţionala, care a ajuns până în optimi, acolo unde a fost eliminată de Olanda.

Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
