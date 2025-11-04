Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: "Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă" - Antena Sport

Afaceristul Caius Covrig (29 de ani) a explicat, într-un clip postat pe contul lui de Instagram, de ce oamenii trebuie să lase bacşiş atunci când merg la restaurant.

Caius Covrig activează în industria HoReCa. Pe lângă alte afaceri, deţine şi două hoteluri. În trecut a jucat baschet la nivel de colegiu, în Statele Unite.

Caius Covrig s-a apucat de afaceri după ce o accidentare gravă i-a curmat cariera de jucător de baschet

“Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă. În ţările civilizate bacşişul este deja inclus în nota de plată. 10, 12 sau chiar 15%. La noi încă este văzut ca ceva opţional. Nu te obligă nimeni să laşi bacşiş, asta arată mai mult respectul tău faţă de cel care te-a servit. Tipsul nu este o taxă, este o recunoştinţă. Şi da, dacă serviciul a fost prost, poţi să nu laşi deloc”, a spus Caius Covrig într-un clip postat pe contul lui de Instagram.

Caius Covrig mărturisea că e prieten cu Radu Drăguşin, jucătorul lui Tottenham şi al naţionalei României. La EURO 2024 Caius Covrig i-a susţinut din tribune pe tricolori.

Caius Covrig s-a întors definitiv în România după ce a locuit în Statele Unite în perioada în care a studiat la colegiu.