Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. “Regele” a convocat 5 debutanţi

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor, meciurile amicale pe care tricolorii le vor disputa la începutul lunii iunie.

Pe această listă, vor fi adăugaţi jucătorii din Liga 1 care sunt implicaţi în meciurile de baraj pentru cupele europene.

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exlusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România – Țara Galilor.

Tony Strata, Otto Hindrich, Andrei Borza, David Matei și Matei Ilie sunt debutanţi la echipa naţională, acestea fiind surprizele “Regelui“.