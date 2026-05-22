Dan Roșu Publicat: 22 mai 2026, 13:07

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Regele a convocat 5 debutanţi

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor, meciurile amicale pe care tricolorii le vor disputa la începutul lunii iunie.

Pe această listă, vor fi adăugaţi jucătorii din Liga 1 care sunt implicaţi în meciurile de baraj pentru cupele europene.

Georgia – România se va disputa marţi, 2 iunie, de la ora 20:00, exlusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua (București) va avea loc România Țara Galilor.

Tony Strata, Otto Hindrich, Andrei Borza, David Matei și Matei Ilie sunt debutanţi la echipa naţională, acestea fiind surprizeleRegelui“.

Lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor

Portari

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanţi

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

