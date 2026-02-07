Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români - Antena Sport

Patronii Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl, au decis să renunţe la investițiile din sectorul industrial/logistic al pieței imobiliare.

Frații Pavăl au încheiat parteneriatul cu antreprenorul Ionuț Dumitrescu. Printr-o colaborare cu firma acestuia, Element Industrial, fraţii Pavăl se implicaseră în dezvoltarea și vânzarea de parcuri industrial-logistice lângă orașe mari din țară.

Potrivit profit.ro, fraţii Pavăl au decis să renunţe la aceste investiţii, invocând randamentul scăzut, de 7.5%.

Fraţii Pavăl dezvoltaseră alături de Ionuţ Dumitrescu parcul logistic Eli Park din Chitila, pe care l-au vândut cu 26,7 milioane de euro unei companii din afara ţării.

În afară de investiţiile din mai multe domenii, precum retail şi imobiliar, fraţii Pavăl au devenit, recent, şi investitori în fotbal. Miliardarii români s-au implicat financiar în FC Bacău, echipă care a obţinut promovarea în Liga a 2-a în sezonul trecut. Cu investiţii majore, FC Bacău e însă departe de play-off în acest sezon de Liga 2.