FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an”

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB după o perioadă în care Lucian Filip a fost interimar ca urmare a plecării lui Mirel Rădoi după cinci etape disputate în play-out.
Marius Baciu este omul ales de latifundiarul din Pipera pentru a prelua formația roș-albastră.
Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB! Contract pe un an pentru fostul jucător al Stelei
FCSB s-a aflat într-o situație incertă în privința postului de antrenor în ultima perioadă, după ce Mirel Rădoi a plecat la mijlocul play-out-ului pentru a semna cu Gaziantep. Cu Lucian Filip interimar, conducerea roș-albaștrilor a încercat să îl aducă pe Elias Charalambous înapoi, însă se pare că cipriotul a refuzat echipa de care s-a despărțit după ce a ratat play-off-ul.
Cu puțin timp înainte de ultimul meci din ultima etapă din play-out, FCSB a anunțat prin vocea lui Gigi Becali că și-a găsit antrenor pentru barajul de Conference League și pentru sezonul viitor, iar acesta este Marius Baciu. Alegerea latifundiarului din Pipera e una de-a dreptul surprinzătoare, ținând cont că fostul jucător al Stelei nu a fost în niciun moment asociat cu preluarea băncii tehnice a formației bucureștene.
“L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe 1 an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă“, a spus Becali pentru fanatik.ro.
Ca jucător, Baciu a evoluat pentru mai multe echipe ca fundaș central, iar cea mai bună perioadă a cunoscut-o la Steaua, între 1996 și 2002. Alături de roș-albaștri, acesta a câștigat trei titluri și o Cupă a României, purtând și banderola de căpitan.
Ca antrenor, Baciu nu a avut până acum o carieră strălucită, bifând echipe precum Concordia Chiajna, Juventus București, SC Bacău sau Al-Arabi. Ultima dată, viitorul antrenor de la FCSB a pregătit-o pe Al-Nahdah, formație din Arabia Saudită, în sezonul 2022/23. Baciu a fost de asemenea și director tehnic la Păușești Otăsău, formație din eșaloanele inferioare.
Din 2015, Baciu este deținător de licență PRO, o condiție ce era esențială pentru FCSB și Gigi Becali în condițiile în care Lucian Filip nu avea această titulatură.
- Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului! A pregătit ultima oară o echipă de liga a 3-a din România
- Hermannstadt – FCSB 1-0. Aflăm cine retrogradează! 4 partide se joacă la aceeaşi oră. Surpriză mare la Sibiu
- Filipe Coelho a intrat în istoria fotbalului românesc! Antrenorul Univ. Craiova e primul care reușește așa ceva
- Ciprian Deac şi-a anunţat retragerea! Mesajul său emoţionant! Când va juca ultimul meci pentru CFR Cluj
- Titular după doi ani la FCSB! Cine este marea surpriză a lui Lucian Filip pentru meciul cu Hermannstadt