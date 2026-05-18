FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an”

Andrei Nicolae Publicat: 18 mai 2026, 20:34

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB după o perioadă în care Lucian Filip a fost interimar ca urmare a plecării lui Mirel Rădoi după cinci etape disputate în play-out.

Marius Baciu este omul ales de latifundiarul din Pipera pentru a prelua formația roș-albastră.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB! Contract pe un an pentru fostul jucător al Stelei

FCSB s-a aflat într-o situație incertă în privința postului de antrenor în ultima perioadă, după ce Mirel Rădoi a plecat la mijlocul play-out-ului pentru a semna cu Gaziantep. Cu Lucian Filip interimar, conducerea roș-albaștrilor a încercat să îl aducă pe Elias Charalambous înapoi, însă se pare că cipriotul a refuzat echipa de care s-a despărțit după ce a ratat play-off-ul.

Cu puțin timp înainte de ultimul meci din ultima etapă din play-out, FCSB a anunțat prin vocea lui Gigi Becali că și-a găsit antrenor pentru barajul de Conference League și pentru sezonul viitor, iar acesta este Marius Baciu. Alegerea latifundiarului din Pipera e una de-a dreptul surprinzătoare, ținând cont că fostul jucător al Stelei nu a fost în niciun moment asociat cu preluarea băncii tehnice a formației bucureștene.

L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe 1 an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă“, a spus Becali pentru fanatik.ro.

Ca jucător, Baciu a evoluat pentru mai multe echipe ca fundaș central, iar cea mai bună perioadă a cunoscut-o la Steaua, între 1996 și 2002. Alături de roș-albaștri, acesta a câștigat trei titluri și o Cupă a României, purtând și banderola de căpitan.

Ca antrenor, Baciu nu a avut până acum o carieră strălucită, bifând echipe precum Concordia Chiajna, Juventus București, SC Bacău sau Al-Arabi. Ultima dată, viitorul antrenor de la FCSB a pregătit-o pe Al-Nahdah, formație din Arabia Saudită, în sezonul 2022/23. Baciu a fost de asemenea și director tehnic la Păușești Otăsău, formație din eșaloanele inferioare.

Din 2015, Baciu este deținător de licență PRO, o condiție ce era esențială pentru FCSB și Gigi Becali în condițiile în care Lucian Filip nu avea această titulatură.

