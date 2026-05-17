Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision

România şi Alexandra Căpitănescu (22 de ani) au terminat celebrul Eurovision pe locul 3. Solista noastră a fost devansată de câştigătoarea Bulgaria şi Israel.

Tânăra de 27 de ani a câştigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte, în cadrul celei de-a 70-a ediţii a concursului.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu şi de piesa “Choke Me”, s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 de puncte, la finala care s-a desfăşurat la Viena, 232 dintre ele venind din partea publicului.

Cristian Tarcea a produs melodia câştigătoare de la Eurovision

Un român a contribuit enorm la succesul Bulgariei. Cristian Tarcea, pe numele său de scenă Monoir, a fost unul dintre producătorii şi compozitorii melodiei “Bangaranga”.

Putem spune că apariţia acestui hit a împiedicat-o pe Alexandra Căpitănescu să termine pe locul 2, ceea ce ar fi fost o performanţă istorică pentru România.