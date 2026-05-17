Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision

Antena Sport Publicat: 17 mai 2026, 3:38

Alexandra Căpitănescu, la Eurovision - Profimedia Images

România şi Alexandra Căpitănescu (22 de ani) au terminat celebrul Eurovision pe locul 3. Solista noastră a fost devansată de câştigătoarea Bulgaria şi Israel.

Tânăra de 27 de ani a câştigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte, în cadrul celei de-a 70-a ediţii a concursului.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu şi de piesa “Choke Me”, s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 de puncte, la finala care s-a desfăşurat la Viena, 232 dintre ele venind din partea publicului.

Cristian Tarcea a produs melodia câştigătoare de la Eurovision

Un român a contribuit enorm la succesul Bulgariei. Cristian Tarcea, pe numele său de scenă Monoir, a fost unul dintre producătorii şi compozitorii melodiei “Bangaranga”.

Putem spune că apariţia acestui hit a împiedicat-o pe Alexandra Căpitănescu să termine pe locul 2, ceea ce ar fi fost o performanţă istorică pentru România.

Alexandra Căpitănescu a egalat cea mai bună clasare a României în istoria Eurovision. Locul 3 l-au mai ocupat de-a lungul timpului Luminița Anghel și trupa Sistem (2005) şi Paula Seling și Ovi (2010).

Ce spunea Cristian Tarcea despre “Bangaranga”

„Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, a declarat recent Cristian Tarcea.

Cristian Tarcea are 33 de ani şi este un producător, compozitor, DJ și artist român din Constanța. “The Violin Song”, “Lost in Istanbul”, “Sugar & Brownies”, “Chameleon” sau “Taka Taki” sunt printre cele mai cunoscute melodii produse de acesta.

Alexandra Căpitănescu: “Oţelul e viaţa mea”

Alexandra Căpitănescu este o mare fană a fotbalului şi a Oţelului Galaţi: “Oţelul e viaţa mea”, e un mesaj pe care ea l-a postat în trecut pe reţelele de socializare.

Clubul din Galaţi a avut grijă să o încurajeze pe rockeriţă chiar înainte de începerea concursului de sâmbătă seară.

“Îi ținem pumnii Alexandrei Căpitănescu în Finala Eurovision din această seară. Nu doar pentru că Oțelul este echipa ei favorită, ci pentru că e gălățeancă de-ale noastre. Succes!”, a fost mesajul moldovenilor.

