Cristi Ciocoiu, semnal de alarmă într-una dintre apariţiile sale rare: "Nu e deloc în regulă ce se întâmplă" - Antena Sport

Fostul jucător al Stelei, Cristi Ciocoiu (50 de ani), în prezent preşedinte la FC Bacău, a tras un semnal de alarmă după cursurile de directori sportivi de la FRF. Ciocoiu a spus că nu se pune accent pe jucătorii tineri în ligile inferioare şi că şi-ar dori ca situaţia să se schimbe.

FC Bacău, echipa la care este preşedinte Ciocoiu, se află pe locul 13 în Liga a 2-a, cu 16 puncte, după 14 etape disputate. FC Bacău este nou-promovată în Liga a 2-a. Formaţia moldoveană este finanţată de miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl.

Cristi Ciocoiu: “La nivelul ligilor inferioare nu e deloc în regulă ce se întâmplă”

Ciocoiu a transmis că ar dori să coopteze alături de el, la FC Bacău, unul dintre colegii săi de la cursurile de directori sportivi de la FRF.

“(n.r: Cum au fost aceste cursuri?) Sincer au fost nişte lucruri destul de noi pentru mine, pentru că am venit aici cu un bagaj de cunoştinţe pur practice şi toate modulele care ni s-au prezentat au fost să ne structureze modul în care fotbalul ar trebui să fie perceput, modul în care ar trebui să facem lucrurile din punctul de vedere al strategiei, al sistemelor moderne de colectare de date şi al felului în care prognozăm viitorul în fenomenul fotbalistic.

Mă văd în continuare la clubul meu, am în intenţie să cooptez un coleg de la aceste cursuri alături de mine pentru a face mult mai uşor acest transfer de a gândi şi de a pune în practică lucrurile. E cert că fotbalul românesc are nevoie de o gândire în stilul modern. Nu mai putem rămâne ancoraţi în trecut, în lucrurile pe care le ştiam când practicam noi fotbalul.