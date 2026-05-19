Neymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti

Neymar se află în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026. Anunţul a fost făcut de Carlo Ancelotti, cel care a dezvăluit noaptea trecută întreg lotul Selecao care va merge la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toată Brazilia a stat cu sufletul la gură şi a urmărit cu interes conferinţa lui Ancelotti. Neymar se afla acasă, înconjurat de familie şi prieteni, atunci când italianul a enumerat jucătorii pe care se va baza luna viitoare.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Neymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei

Neymar, care nu a mai jucat pentru naţionala Braziliei din octombrie 2023, s-a bucurat alături de familie şi de prieteni. Printre aceştia s-a numărat şi influencerul şi prietenul jucătorului de la Santos, Cris Guedes, cel care a transmis live pe canalul său de Youtube momentul în care Neymar a aflat că este convocat.

Neymar na live do Cris Guedes: “Eu tô lá! Eu tô lá! Eu tô lá, p*!”

📽️MADHOUSE TV pic.twitter.com/F1hASvM8WJ

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 18, 2026

“Sunt acolo! Sunt acolo”, a spus Neymar, vizibil emoţionat.