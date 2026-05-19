Neymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 9:20

Neymar, în timpul unui meci la naţionala Braziliei / Profimedia

Neymar se află în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială 2026. Anunţul a fost făcut de Carlo Ancelotti, cel care a dezvăluit noaptea trecută întreg lotul Selecao care va merge la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Toată Brazilia a stat cu sufletul la gură şi a urmărit cu interes conferinţa lui Ancelotti. Neymar se afla acasă, înconjurat de familie şi prieteni, atunci când italianul a enumerat jucătorii pe care se va baza luna viitoare.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Neymar, care nu a mai jucat pentru naţionala Braziliei din octombrie 2023, s-a bucurat alături de familie şi de prieteni. Printre aceştia s-a numărat şi influencerul şi prietenul jucătorului de la Santos, Cris Guedes, cel care a transmis live pe canalul său de Youtube momentul în care Neymar a aflat că este convocat.

“Sunt acolo! Sunt acolo”, a spus Neymar, vizibil emoţionat.

Cu toate acestea, Carlo Ancelotti, selecţionerul Braziliei, l-a avertizat însă pe Neymar:

“Neymar va avea aceleaşi obligaţii ca ceilalţi 25 de jucători. Poate va juca sau nu, poate fi pe bancă sau poate va intra pe parcurs. Poate ajuta cu atmosferta în grup şi să scoată tot ce e mai bun din ceilalţi. Nu vreau staruri. Vreau jucători care sunt dispuşi să ajute echipa să câştige meciuri”, a spus Carlo Ancelotti.

Lotul complet al Braziliei pentru Cupa Mondială

  • Portari: Alisson, Ederson, Weverton;
  • Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;
  • Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;
  • Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
