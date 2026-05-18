Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!

Universitatea Craiova se desparte în această vară de doi jucători importanți. Ștefan Baiaram a anunțat imediat după ce Știința a luat campionatul că se va transfera, în timp ce Vasile Mogoș își face și el bagajele

Potrivit fanatik.ro, fundașul se află la final de contract și își dorește să se întoarcă în Italia, acolo unde are familia.

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Craiova

”Jucăm cu 35.000 de oameni în tribune. Ați văzut ce nebunie a fost. Le datorăm această victorie. Sincer, nici nu știu cum să mă bucur. Este cel mai frumos moment de când m-am apucat de fotbal. Suntem o echipă bună, meritam să câștigăm acest campionat.

Am jucat și în cupele europene, am pierdut nemeritat, dar mă bucur că am făcut eventul. După 7 ani la Universitatea, drumul meu la Craiova se încheie aici! Cu siguranță îmi doresc să plec și sper să fiu convocat și la echipa națională”, a declarat Baiaram.