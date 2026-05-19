Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”

Gigi Becali l-a adus pe Marius Baciu la FCSB pentru meciurile de baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League. Formaţia roş-albastră avea nevoie de un antrenor cu licenţă pro, în condiţiile în care derogările pentru Alin Stoica şi Lucian Filip, cei doi antrenori care au pregătit echipa după plecarea lui Mirel Rădoi, expiră pe 21 mai.

Tot Gigi Becali, la scurt timp după ce a anunţat venirea lui Baciu, a declarat că a negociat şi cu Bogdan Andone, fost antrenor la FCSB în 2019, în prezent la FC Argeş, echipă calificată în play-off sezonul acesta. Potrivit lui Becali, Dani Coman, preşedintele formaţiei din Trivale, s-a opus plecării antrenorului de la Argeş.

Constantin Zotta, fostul arbitru şi conducător de la Rapid, a comentat venirea lui Baciu la FCSB şi a spus că această variantă a apărut după ce Bogdan Andone l-a refuzat pe Gigi Becali.

“Varianta Baciu a apărut după ce (n.r. Becali) a fost refuzat de Bogdan Andone. Până la urmă, este un fost jucător stelist, a fost și căpitanul Stelei, a cam transpirat în tricoul roș-albastru și ăsta este un mare atu. Știe și fotbal, este prietenul nostru.

Sper să-i meargă bine, chiar m-aș bucura mult pentru el, dar e un risc mare. Chiar dacă a semnat pe un an, dacă-l elimină Botoșaniul sau Dinamo nu cred că mai rămâne”, a declarat Constantin Zotta, la Prima Sport.