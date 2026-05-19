Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 10:01

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali l-a adus pe Marius Baciu la FCSB pentru meciurile de baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League. Formaţia roş-albastră avea nevoie de un antrenor cu licenţă pro, în condiţiile în care derogările pentru Alin Stoica şi Lucian Filip, cei doi antrenori care au pregătit echipa după plecarea lui Mirel Rădoi, expiră pe 21 mai.

Tot Gigi Becali, la scurt timp după ce a anunţat venirea lui Baciu, a declarat că a negociat şi cu Bogdan Andone, fost antrenor la FCSB în 2019, în prezent la FC Argeş, echipă calificată în play-off sezonul acesta. Potrivit lui Becali, Dani Coman, preşedintele formaţiei din Trivale, s-a opus plecării antrenorului de la Argeş.

Gigi Becali, contre cu Constantin Zotta: “De ce zici minciuni la televizor?”

Constantin Zotta, fostul arbitru şi conducător de la Rapid, a comentat venirea lui Baciu la FCSB şi a spus că această variantă a apărut după ce Bogdan Andone l-a refuzat pe Gigi Becali.

“Varianta Baciu a apărut după ce (n.r. Becali) a fost refuzat de Bogdan Andone. Până la urmă, este un fost jucător stelist, a fost și căpitanul Stelei, a cam transpirat în tricoul roș-albastru și ăsta este un mare atu. Știe și fotbal, este prietenul nostru.

Sper să-i meargă bine, chiar m-aș bucura mult pentru el, dar e un risc mare. Chiar dacă a semnat pe un an, dacă-l elimină Botoșaniul sau Dinamo nu cred că mai rămâne”, a declarat Constantin Zotta, la Prima Sport.

Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de deranjat de afirmaţia făcută de Zotta şi a ţinut să îl contrazică pe fostul arbitru:

“Iertați-mă că am intervenit iar. Vreau să fie lucrurile clare. Vă spun totul cu amănuntul și tot degeaba. Vine domnul Zotta – că a avut dreptate Gino atunci, că ești cârcotaș… Glumesc… – și zice «a fost refuzat».

Măi omule, nu ai înțeles că omul a vrut să vină, dar are contract și nu l-a lăsat? V-am explicat cu amănuntul. De ce faci fake news, de ce zici minciuni la televizor?”, a spus Gigi Becali.

“Dacă Bogdan Andone voia să vină, venea. Asta e clar. Eu așa am înțeles”, a continuat Zotta, în dialogul cu Gigi Becali.

“Dacă omul a zis că vine?! A zis «vin, mă duc să mă întâlnesc cu Dani Coman, să-mi dea drumul să plec». Omul mi-a povestit și cum a mers la FC Argeș. Tatăl lui Dani Coman era bolnav, nu știu cum. Nu stau să povestesc toate amănuntele acum, dar omul mi-a spus de ce vrea să fie caracter cu Dani. «Vreau să fiu caracter, cum a fost el cu mine». Ce rost avea, atunci vă mai spuneam?”, a încheiat patronul FCSB-ului discuţia.

