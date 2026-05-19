Home | NBA | San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama

San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 10:12

Comentarii
San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, în Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

San Antonio Spurs, cu vedeta franceză Victor Wembanyama cu o prestaţie decisivă, a obţinut o victorie spectaculoasă, cu 122-115, în faţa campioanei en titre Oklahoma City Thunder, luni, în primul meci al finalei Conferinţei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wembanyama, după un meci plin de suspans, a reuşit un final uluitor, încheind cu 41 de puncte şi 24 de recuperări.

San Antonio Spurs a câştigat meciul 1 cu Oklahoma City Thunder, în finala Conferinţei de Vest

San Antonio Spurs a avut astfel un start perfect în finala Conferinţei de Vest, ce se dispută în formatul cel mai bun din şapte meciuri, înainte de un următorul meci de miercuri, la Oklahoma City.

Canadianul Shai Gilgeous-Alexander, care a primit al doilea său trofeu MVP (cel mai bun jucător din sezonul regular) înainte de începerea meciului, a fost ţinut sub control de apărarea sufocantă a oaspeţilor, înscriind 24 de puncte şi furnizând 12 pase decisive.

Finala Conferinţei de Est va debuta la noapte şi le va aduce faţă în faţă pe New York Knicks şi Cleveland Cavaliers. Primul meci al acestei serii se joacă în noaptea de marţi spre miercuri, de la ora 03:00, LIVE în AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
Observator
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
Fanatik.ro
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
11:18

Marius Şumudică a numit antrenorul perfect pentru Rapid: “Îmi doresc mai mult decât să mă întorc eu”
11:06

“Ne-am săturat!” Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: “Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie”
10:01

Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”
9:20

VIDEONeymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti
8:58

VIDEOReacţia incredibilă a lui Marcelo când a văzut în direct convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial
8:36

Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 4 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 5 Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt 6 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român