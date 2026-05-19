San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama

San Antonio Spurs, cu vedeta franceză Victor Wembanyama cu o prestaţie decisivă, a obţinut o victorie spectaculoasă, cu 122-115, în faţa campioanei en titre Oklahoma City Thunder, luni, în primul meci al finalei Conferinţei de Vest a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), informează AFP.

Wembanyama, după un meci plin de suspans, a reuşit un final uluitor, încheind cu 41 de puncte şi 24 de recuperări.

San Antonio Spurs a avut astfel un start perfect în finala Conferinţei de Vest, ce se dispută în formatul cel mai bun din şapte meciuri, înainte de un următorul meci de miercuri, la Oklahoma City.

Canadianul Shai Gilgeous-Alexander, care a primit al doilea său trofeu MVP (cel mai bun jucător din sezonul regular) înainte de începerea meciului, a fost ţinut sub control de apărarea sufocantă a oaspeţilor, înscriind 24 de puncte şi furnizând 12 pase decisive.

Finala Conferinţei de Est va debuta la noapte şi le va aduce faţă în faţă pe New York Knicks şi Cleveland Cavaliers. Primul meci al acestei serii se joacă în noaptea de marţi spre miercuri, de la ora 03:00, LIVE în AntenaPLAY.