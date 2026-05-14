Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!

În perioada în care evolua la Standard Liege, la începutul lui 2013, George Ţucudean (35 de ani) a fost umilit de către unul dintre colegii săi de echipă, Jelle van Damme. Belgianul a făcut atunci o glumă nepotrivită.

“Cu atâţia români la echipă, începe să-mi fie teamă pentru maşina mea”, declara belgianul.

George Ţucudean l-a pus la punct pe un belgian care l-a umilit doar fiindcă venea din România

Standard Liege era antrenată atunci de românul Mircea Rednic, iar în echipă mai evolua şi “Prinţul” Adrian Cristea, venit la formaţia belgiană odată cu Ţucudean.

Cel mai probabil, Jelle van Damme nu ştia că George Ţucudean provenea dintr-o familie de milionari, jucând fotbal doar de plăcere.

George Ţucudean i-a dat un răspuns fabulos lui van Damme, fără să rostească niciun cuvânt. A început să vină la antrenamente cu super-bolizii pe care îi deţinea atunci. În timp ce van Damme avea o maşină estimată la 50.000 de euro, Ţucudean şi-a etalat cele trei maşini care însumau 850.000 de euro, punându-l, astfel, la punct pe belgian.