Reacţia incredibilă a lui Marcelo când a văzut în direct convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial

Carlo Ancelotti a anunţat lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026, iar pe lista italianului se află şi Neymar. Marcelo a urmărit live convocările şi a avut o reacţie nebună când “Don Carleto” i-a pronunţat numele lui Ney.
În ultima perioadă, un subiect extrem de discutat în fotbalul internațional se lega de ce va face Ancelotti în privința lui Neymar cu privire la lotul final al Braziliei pentru Cupa Mondială. Anunțul antrenorului italian a venit în noaptea dinspre luni spre marți, iar superstarul de la Santos și-a găsit loc în echipa selecționerului “Selecao”.
Reacţia lui Marcelo după convocarea lui Neymar
La aflarea veştii, fostul fundaş de la Real Madrid s-a bucurat ca un copil. “Am ştiut, am ştiut. Vamos”, a strigat Marcelo, care a fost unul dintre susţinătorii lui Neymar în toată această perioadă de aşteptare.
🇧🇷🚨 TIPAZO: Así festejó Marcelo la convocatoria de Neymar a la Selección de Brasil. pic.twitter.com/QCmUATBdeX
— Derechazo (@derechazoar) May 19, 2026
În vârstă de 34 de ani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei va avea astfel șansa să se lupte pentru prima sa Cupă Mondială și a șasea din istoria țării sale. Neymar a mai participat la trei Cupe Mondiale alături de naționala sud-americană, iar de fiecare dată s-a oprit înainte de finală (2014 – semifinale, 2018 – sferturi, 2022 – sferturi).
Lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial
Portari: Alisson, Ederson, Weverton;
Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;
Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;
Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
- Neymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti
- Convocarea lui Neymar a provocat isterie în Brazilia! Carlo Ancelotti, întrerupt în timpul conferinţei de presă
- Ultimul dans pentru Neymar! Starul Braziliei a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială
- Jurnal Antena Sport | Planeta fotbal
- Luka Modric merge la a 5-a sa Cupă Mondială! Lotul complet al Croației pentru turneul final