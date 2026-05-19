Reacţia incredibilă a lui Marcelo când a văzut în direct convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 19 mai 2026, 8:58

Carlo Ancelotti a anunţat lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial 2026, iar pe lista italianului se află şi Neymar. Marcelo a urmărit live convocările şi a avut o reacţie nebună când “Don Carleto” i-a pronunţat numele lui Ney.

În ultima perioadă, un subiect extrem de discutat în fotbalul internațional se lega de ce va face Ancelotti în privința lui Neymar cu privire la lotul final al Braziliei pentru Cupa Mondială. Anunțul antrenorului italian a venit în noaptea dinspre luni spre marți, iar superstarul de la Santos și-a găsit loc în echipa selecționerului “Selecao”.

Reacţia lui Marcelo după convocarea lui Neymar

La aflarea veştii, fostul fundaş de la Real Madrid s-a bucurat ca un copil. “Am ştiut, am ştiut. Vamos”, a strigat Marcelo, care a fost unul dintre susţinătorii lui Neymar în toată această perioadă de aşteptare.

În vârstă de 34 de ani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei va avea astfel șansa să se lupte pentru prima sa Cupă Mondială și a șasea din istoria țării sale. Neymar a mai participat la trei Cupe Mondiale alături de naționala sud-americană, iar de fiecare dată s-a oprit înainte de finală (2014 – semifinale, 2018 – sferturi, 2022 – sferturi).

Lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial

Portari: Alisson, Ederson, Weverton;

Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;

Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;

Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

