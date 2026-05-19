Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: “Ce să îţi spun?”

Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: “Ce să îţi spun?”

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 8:16

Comentarii
Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: Ce să îţi spun?

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Orange Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Basarab Panduru, fostul internaţional român, care a obişnuit în ultimii ani să vină cu puncte de vedere solide legate de evenimentele care au loc în fotbalul românesc, a avut foarte puţine lucruri de spus despre numirea lui Marius Baciu pe banca FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 51 de ani, Marius Baciu a fost numit antrenorul roş-albaştrilor, el urmând să stea pe bancă la meciurile decisive pentru calificarea în preliminariile Conference League. FCSB o va întâlni pe FC Botoşani pe 24 mai, câştigătoarea acestui duel urmând apoi să joace cu Dinamo în meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB

Prieten cu Marius Baciu, Basarab Panduru nu a folosit multe cuvinte despre numirea acestuia pe banca FCSB-ului şi speră ca alegerea lui Gigi Becali să fie una buna:

“Nu ştiu, ce să îţi spun?! Aş vrea să fie bună că e prietenul meu, colegul meu dar altceva nu pot să ştiu”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului, este un fost jucător al Stelei, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2002.

Reclamă
Reclamă

Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.

Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.

Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.

Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașeCât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
Observator
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
Fanatik.ro
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
11:41

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena
11:37

VideoJurnal Antena Sport | Final la mustaţă
11:18

Marius Şumudică a numit antrenorul perfect pentru Rapid: “Îmi doresc mai mult decât să mă întorc eu”
11:06

“Ne-am săturat!” Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: “Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie”
10:12

San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama
10:01

Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 4 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 5 Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt 6 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român