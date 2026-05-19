Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: “Ce să îţi spun?”

Basarab Panduru, fostul internaţional român, care a obişnuit în ultimii ani să vină cu puncte de vedere solide legate de evenimentele care au loc în fotbalul românesc, a avut foarte puţine lucruri de spus despre numirea lui Marius Baciu pe banca FCSB-ului.

În vârstă de 51 de ani, Marius Baciu a fost numit antrenorul roş-albaştrilor, el urmând să stea pe bancă la meciurile decisive pentru calificarea în preliminariile Conference League. FCSB o va întâlni pe FC Botoşani pe 24 mai, câştigătoarea acestui duel urmând apoi să joace cu Dinamo în meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Prieten cu Marius Baciu, Basarab Panduru nu a folosit multe cuvinte despre numirea acestuia pe banca FCSB-ului şi speră ca alegerea lui Gigi Becali să fie una buna:

“Nu ştiu, ce să îţi spun?! Aş vrea să fie bună că e prietenul meu, colegul meu dar altceva nu pot să ştiu”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului, este un fost jucător al Stelei, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2002.