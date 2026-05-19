Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: “Ce să îţi spun?”

Basarab Panduru, fostul internaţional român, care a obişnuit în ultimii ani să vină cu puncte de vedere solide legate de evenimentele care au loc în fotbalul românesc, a avut foarte puţine lucruri de spus despre numirea lui Marius Baciu pe banca FCSB-ului.
În vârstă de 51 de ani, Marius Baciu a fost numit antrenorul roş-albaştrilor, el urmând să stea pe bancă la meciurile decisive pentru calificarea în preliminariile Conference League. FCSB o va întâlni pe FC Botoşani pe 24 mai, câştigătoarea acestui duel urmând apoi să joace cu Dinamo în meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League.
Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB
Prieten cu Marius Baciu, Basarab Panduru nu a folosit multe cuvinte despre numirea acestuia pe banca FCSB-ului şi speră ca alegerea lui Gigi Becali să fie una buna:
“Nu ştiu, ce să îţi spun?! Aş vrea să fie bună că e prietenul meu, colegul meu dar altceva nu pot să ştiu”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.
Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului, este un fost jucător al Stelei, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2002.
Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.
Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.
Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.
