Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”

Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1, după 0-1 cu Metaloglobus, pe teren propriu, în contextul în care un punct ar fi salvat-o matematic din lupta pentru evitarea retrogradării.

Lupta a fost una teribilă la retrogradare: Hermannstadt, Farul şi Petrolul au terminat play-out-ul la egalitate de puncte (25), iar Petrolul a scăpat direct, fiind singura fără înjumătăţire la finalul sezonului regulat.

Pentru Farul, urmează o dublă incomodă cu Chindia Târvogişte, club care a profitat de situaţiile de la Steaua şi Bihor, echipe care nu au drept de promovare. Denis Alibec (35 de ani) a răbufbit la interviul de după meci.

Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj

“Asta este nivelul nostru acum. E rușinos să pierzi acasă în ultima etapă, mai ales când ai meciul în mână. Ei au jucat fără jumătate de echipă, noi ne-am pregătit bine toată săptămâna, am avut încredere, susținere din partea suporterilor, a familiilor și a conducerii, iar noi nu suntem în stare să luăm nici măcar un punct acasă. E rușinos.

Ne cerem scuze, dar încă nu am retrogradat. Mai sunt două meciuri și sperăm din tot sufletul să facem două partide mari. Problema e la noi, pe cine să dăm vina? Nu suntem în stare să băgăm mingea în poartă. Avem 20 de ocazii și nu reușim să marcăm acasă cu Metaloglobus, o echipă care e deja în vacanță.