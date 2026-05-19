Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”

Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1, după 0-1 cu Metaloglobus, pe teren propriu, în contextul în care un punct ar fi salvat-o matematic din lupta pentru evitarea retrogradării.
Lupta a fost una teribilă la retrogradare: Hermannstadt, Farul şi Petrolul au terminat play-out-ul la egalitate de puncte (25), iar Petrolul a scăpat direct, fiind singura fără înjumătăţire la finalul sezonului regulat.
Pentru Farul, urmează o dublă incomodă cu Chindia Târvogişte, club care a profitat de situaţiile de la Steaua şi Bihor, echipe care nu au drept de promovare. Denis Alibec (35 de ani) a răbufbit la interviul de după meci.
Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj
“Asta este nivelul nostru acum. E rușinos să pierzi acasă în ultima etapă, mai ales când ai meciul în mână. Ei au jucat fără jumătate de echipă, noi ne-am pregătit bine toată săptămâna, am avut încredere, susținere din partea suporterilor, a familiilor și a conducerii, iar noi nu suntem în stare să luăm nici măcar un punct acasă. E rușinos.
Ne cerem scuze, dar încă nu am retrogradat. Mai sunt două meciuri și sperăm din tot sufletul să facem două partide mari. Problema e la noi, pe cine să dăm vina? Nu suntem în stare să băgăm mingea în poartă. Avem 20 de ocazii și nu reușim să marcăm acasă cu Metaloglobus, o echipă care e deja în vacanță.
Nu avem nicio scuză. V-am zis, e rușinos. Trăim puțin din amintiri, dar prezentul este prezent, iar nivelul nostru acum este unul de retrogradare. Nu mai contează că am câștigat campionatul, că am fost la echipa națională, că am jucat în Europa sau pe unde am mai evoluat. Acesta este nivelul nostru, al tuturor, în momentul de față. Capul jos și mergem să câștigăm cu Chindia. Îmi este puțin teamă de baraj, dar cred că, până la urmă, o vom scoate la capăt”, a spus Alibec, la finalul partidei cu Metaloglobus.
Datele exacte ale barajelor de menținere-promovare vor fi anunțate ulterior, însă primele manșe se vor disputa pe 23 sau 24 mai, iar duelurile din retur vor avea loc în intervalul 30 mai – 1 iunie.
