Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”

Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”

Dan Roșu Publicat: 19 mai 2026, 8:36

Comentarii
Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: E ruşinos. Ne cerem scuze

Denis Alibec, în timpul unui meci - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1, după 0-1 cu Metaloglobus, pe teren propriu, în contextul în care un punct ar fi salvat-o matematic din lupta pentru evitarea retrogradării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lupta a fost una teribilă la retrogradare: Hermannstadt, Farul şi Petrolul au terminat play-out-ul la egalitate de puncte (25), iar Petrolul a scăpat direct, fiind singura fără înjumătăţire la finalul sezonului regulat.

Pentru Farul, urmează o dublă incomodă cu Chindia Târvogişte, club care a profitat de situaţiile de la Steaua şi Bihor, echipe care nu au drept de promovare. Denis Alibec (35 de ani) a răbufbit la interviul de după meci.

Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj

“Asta este nivelul nostru acum. E rușinos să pierzi acasă în ultima etapă, mai ales când ai meciul în mână. Ei au jucat fără jumătate de echipă, noi ne-am pregătit bine toată săptămâna, am avut încredere, susținere din partea suporterilor, a familiilor și a conducerii, iar noi nu suntem în stare să luăm nici măcar un punct acasă. E rușinos.

Ne cerem scuze, dar încă nu am retrogradat. Mai sunt două meciuri și sperăm din tot sufletul să facem două partide mari. Problema e la noi, pe cine să dăm vina? Nu suntem în stare să băgăm mingea în poartă. Avem 20 de ocazii și nu reușim să marcăm acasă cu Metaloglobus, o echipă care e deja în vacanță.

Reclamă
Reclamă

Nu avem nicio scuză. V-am zis, e rușinos. Trăim puțin din amintiri, dar prezentul este prezent, iar nivelul nostru acum este unul de retrogradare. Nu mai contează că am câștigat campionatul, că am fost la echipa națională, că am jucat în Europa sau pe unde am mai evoluat. Acesta este nivelul nostru, al tuturor, în momentul de față. Capul jos și mergem să câștigăm cu Chindia. Îmi este puțin teamă de baraj, dar cred că, până la urmă, o vom scoate la capăt”, a spus Alibec, la finalul partidei cu Metaloglobus.

Datele exacte ale barajelor de menținere-promovare vor fi anunțate ulterior, însă primele manșe se vor disputa pe 23 sau 24 mai, iar duelurile din retur vor avea loc în intervalul 30 mai – 1 iunie.

Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașeCât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
Fanatik.ro
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
10:12

San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama
10:01

Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”
9:20

VIDEONeymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti
8:58

VIDEOReacţia incredibilă a lui Marcelo când a văzut în direct convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial
8:16

Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: “Ce să îţi spun?”
8:13

40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 4 Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt 5 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF 6 Primul mare jucător care pleacă de la Real Madrid, înainte de era “Jose Mourinho”. Anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român