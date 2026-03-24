Afacerile cu care George Copos a ajuns la “o avere de 1 miliard de euro”!

George Copos (72 de ani) ar avea o avere de 1 miliard de euro, potrivit lui Dumitru Dragomir (79 de ani). Fost patron al Rapidului, George Copos este proprietarul grupului Ana Holding, care are afaceri îndeosebi în domeniul turismului, dar şi în cofetărie, industrie şi motoare electrice. George Copos mai deţine Ana Teleferic, care se ocupă cu transportul pe cablu în Poiana Brașov și Ana Aslan Health Spa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Copos deţine hoteluri în Bucureşti, Poiana Braşov sau Eforie Nord.

Dumitru Dragomir, uluit de averea lui George Copos: “Are un miliard. E tare de tot”

„Numai Athenee Palace face peste 200 de milioane de euro! Ce, bă, are un miliard Copos! Bineînțeles, sunteți nebuni? Are două hoteluri în Poiana Brașov, două la Eforie Nord.

A vândut fabrica aia de la Pitești cu peste 30 de milioane de euro. Clădirea asta pe care a făcut-o lângă Casa Scânteii face peste 100 de milioane de euro! Copos are aproape de un miliard de euro. E tare de tot!”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

În urmă cu trei ani, averea lui George Copos era estimată de către site-urile de specialitate la circa 200 de milioane de euro. Copos a fost patron al Rapidului în perioada 1992 – 2013.