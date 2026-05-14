Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară”

Inteligența Artificială este folosită de miliarde de oameni de pe întreaga planetă. O parte dintre aceştia susţin însă că apariţia şi dezvoltarea IA vor duce la dispariţia multor locuri de muncă.

Studiile ne arată că în 2025 au dispărut aproximativ 300.000 de locuri de muncă, iar specialiştii IT au avertizat şi ei că există riscuri atunci când e folosită Inteligenţa Artificială. Ion Ţiriac a găsit şi el partea nocivă a IA.

Ion Ţiriac, despre dezvoltarea Inteligenţei Artificiale

“Cât lipsește până când inteligența artificială o să înceapă să gândească oarecum și o să spună: ‘Sunt mai deștept ca voi în orice caz, trebuie să îmi fac eu treburile cum le fac’. Deja s-a întâmplat

S-a întâmplat și în militărie, că au trimis missil-ul (n.r. missile – rachetă, în engleză) ăsta în direcția aia și, la jumătate, și-au dat seama că nu mai e acolo, că au greșit și, boom, au dat într-o școală, pentru că missil-ul a spus: ‘Nah, mie mi-au spus că nimeni nu poate să mă mai atingă, să mă mai schimbe’. Asta e pericolul cu, după părerea mea, Inteligența Artificială, pe de o parte.

Pe de altă parte, dacă vreți să fiu complet negativist, în 30 de ani, jumătate din locurile de muncă ale umanității pe acest glob dispar!”, a spus Ţiriac, citat de digisport.ro.