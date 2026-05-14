Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară”

Inteligența Artificială este folosită de miliarde de oameni de pe întreaga planetă. O parte dintre aceştia susţin însă că apariţia şi dezvoltarea IA vor duce la dispariţia multor locuri de muncă.
Studiile ne arată că în 2025 au dispărut aproximativ 300.000 de locuri de muncă, iar specialiştii IT au avertizat şi ei că există riscuri atunci când e folosită Inteligenţa Artificială. Ion Ţiriac a găsit şi el partea nocivă a IA.
Ion Ţiriac, despre dezvoltarea Inteligenţei Artificiale
“Cât lipsește până când inteligența artificială o să înceapă să gândească oarecum și o să spună: ‘Sunt mai deștept ca voi în orice caz, trebuie să îmi fac eu treburile cum le fac’. Deja s-a întâmplat
S-a întâmplat și în militărie, că au trimis missil-ul (n.r. missile – rachetă, în engleză) ăsta în direcția aia și, la jumătate, și-au dat seama că nu mai e acolo, că au greșit și, boom, au dat într-o școală, pentru că missil-ul a spus: ‘Nah, mie mi-au spus că nimeni nu poate să mă mai atingă, să mă mai schimbe’. Asta e pericolul cu, după părerea mea, Inteligența Artificială, pe de o parte.
Pe de altă parte, dacă vreți să fiu complet negativist, în 30 de ani, jumătate din locurile de muncă ale umanității pe acest glob dispar!”, a spus Ţiriac, citat de digisport.ro.
Google afirmă că a blocat probabil o tentativă a hackerilor de a folosi AI pentru un atac cibernetic în masă
Divizia de informaţii privind ameninţările cibernetice a Google a anunţat luni că a dejucat probabil o tentativă a unui grup de hackeri de a utiliza modele de inteligenţă artificială pentru organizarea unui ”eveniment de exploatare în masă a vulnerabilităţilor software”, relatează CNBC.
Google Threat Intelligence Group (GTIG) a precizat într-un raport că are ”un grad ridicat de încredere” că a detectat hackeri folosind un model AI pentru identificarea şi exploatarea unei vulnerabilităţi de tip ”zero-day”, necunoscută dezvoltatorilor software.
Potrivit Google, vulnerabilitatea putea permite ocolirea sistemelor de autentificare în doi paşi.
Compania a declarat că atacatorii intenţionau să folosească breşa într-o operaţiune de exploatare la scară largă, însă descoperirea preventivă realizată de GTIG ar fi împiedicat utilizarea acesteia.
