Garry Kasparov a dat startul Super Chess Classic România 2026

Lineup-ul de la București aduce față în față 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii:

• Javokhir Sindarov (Uzbekistan) – câștigătorul Turneului Candidaților 2026

• Fabiano Caruana (SUA) – campionul en-titre GCT, cu al treilea cel mai mare rating din istorie (2795) și campion american de 5 ori

• Anish Giri (Olanda) – câștigătorul FIDE Grand Swiss 2025 din Samarkand, calificat astfel la Turneul Candidaților 2026

• Vincent Keymer (Germania) – locul 4 mondial, considerat cel mai mare talent occidental al generației sale

• Alireza Firouzja (Franța), Wesley So (SUA), Praggnanandhaa Rameshbabu (India) și campionul en-titre Super Chess Classic România, Maxime Vachier-Lagrave (Franța), Jorden van Foreest (Olanda)

• Bogdan-Daniel Deac (România) – wildcard local

„Zece jucători de elită, un turneu round-robin, nouă runde, o partidă pe zi, ore de concentrare, pregătire, presiune și creativitate. Aceasta este șahul în forma lui cea mai pură și cea mai serioasă. Iar pentru România, găzduirea acestui eveniment înseamnă mai mult decât un privilegiu. Acest moment certifică faptul că România poate găzdui șah la cel mai înalt standard internațional. Și demonstrează că șahul aici nu este doar o frumoasă tradiție, ci devine un proiect național. Iar aceasta este adevărata ambiție a Federației Române de Șah astăzi: să construim un ecosistem complet al șahului. Prin programul național „Educație prin șah”, vrem să aducem șahul mai aproape de tineri, nu doar ca sport, ci ca instrument de gândire, concentrare, memorie, logică, răbdare, control emoțional, capacitate de decizie,” a spus Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah.

Pe tot parcursul competiției (14–23 mai), partidele încep la orele 16:00 și se încheie în jurul orelor 21.00, excepție făcând ultima zi, când finala competiției începe la orele 14:00.

Deschiderea fiecărei zile competiționale se va face printr-o primă mutare făcută de invitați speciali, sportivi, oficiali și diverse personalități ale vieții publice din România. În cea dintâi rundă a turneului de șah prima mutare îi va reveni lui Garry Kasparov, co-fondatorul Grand Chess Tour și cel mai mare jucător de șah din toate timpurile.

În 2026, Super Chess Classic România 2026 merge și mai departe în misiunea sa de a face șahul accesibil. Invitațiile la eveniment sunt gratuite, iar biletele sunt disponibile pe site-ul oficial al Federației Române de Șah, oferind publicului larg șansa de a urmări în direct partide jucate de cei mai buni șahiști ai lumii. În plus, participanții vor avea parte de o experiență unică: accesul în muzeul Băncii Naționale a României, un spațiu care nu este deschis publicului în mod obișnuit. Vârstă minimă pentru participare este de 5 ani, cu mențiunea că trebuie menținută liniștea în sala de concurs.

Despre Grand Chess Tour (GCT)

GCT este un circuit de șah internațional, care aliniază cei mai buni jucători ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai șahului în lume, a inspirat crearea Grand Chess Tour și a contribuit, totodată, la consolidarea parteneriatului dintre organizatori. Pentru mai multe informații, puteți vizita grandchesstour.org.

Despre Fundația Super

Fondată în 2019, Fundația Super a făcut din șah una dintre inițiativele sale prioritare, organizând primul turneu din cadrul Grand Chess Tour (GCT) la București. Totodată, Fundația s-a angajat să transforme GCT într-o tradiție pentru comunitățile de șah din România, Polonia, Croația și Brazilia. Pentru mai multe informații, puteți vizita www.super.xyz.

Despre Saint Louis Chess Club

Este o organizație non-profit a cărei misiune este ca șahul să fie parte integrantă din comunitate. Astfel, clubul oferă spațiu pentru diverse turnee și competiții locale, cât și cursuri de perfecționare a șahului, lecții pentru începători și prelegeri speciale.

Saint Louis Chess Club susține programele de șah care există deja în școlile din zonă, încurajând totodată dezvoltarea de noi programe în școală și după școală. Pentru mai multe informații, puteți vizita saintlouischessclub.org.