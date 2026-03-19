Aşa arată “raiul” de 52 de milioane de euro al lui Ion Ţiriac! Imaginea postată de fiica magnatului

Ion Ţiriac deţine un adevărat “rai” în România, în care a investit suma uriaşă de 52 de milioane de euro. Ioana, unica sa fiică, a postat o imagine din complexul rezidenţial de lux pe care îl deţine magnatul român.

Ion Ţiriac a inaugurat un complex rezidenţial exclusivist în zona de Nord a Capitalei în septembrie 2023. Întreaga construcţie este situată în mijlocul pădurii.

Aşa arată “raiul” de 52 de milioane de euro al lui Ion Ţiriac

Ioana Ţiriac s-a relaxat în complexul pe care tatăl ei îl deţine în România. Ea a postat o un videoclip în care a surprins atmosfera relaxată de care au parte cei care trec pragul domeniului imobiliar din Nordul Capitalei.

“Sunete de dimineaţă”, a fost mesajul care a însoţit postarea făcută de Ioana Ţiriac, pe contul ei de Instagram, fiind surprins cântecul păsărilor din pădurea care înconjoară complexul.

Întregul proiect dezvoltat de Ion Ţiriac în Nordul Bucureştiului se întinde pe o suprafaţă totală de 24.000 de metri pătraţi, iar aproape jumătate din suprafaţă este acoperită de spaţii verzi. Complexul cuprinde aproape 200 de apartamente, cele mai mari ajungând chiar şi la 700 de metri pătraţi.