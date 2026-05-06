Home | Fotbal | “Steaua a înfiinţat pressingul, nu Guardiola!” Victor Piţurcă e convins: “Iovan ar fi valorat 100 de milioane”

“Steaua a înfiinţat pressingul, nu Guardiola!” Victor Piţurcă e convins: “Iovan ar fi valorat 100 de milioane”

Alex Masgras Publicat: 6 mai 2026, 13:38

Comentarii
Steaua a înfiinţat pressingul, nu Guardiola! Victor Piţurcă e convins: Iovan ar fi valorat 100 de milioane

Victor Piţurcă, în timpul unui interviu / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Victor Piţurcă a fost prezent la un eveniment care a avut loc la Camera Deputaţilor, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la victoria Stelei din 1986, când echipa din Ghencea a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Foştii mari jucători ai echipei din Ghencea au fost omagiaţi, iar Victor Piţurcă a vorbit la superlativ despre echipa care a scris istorie pentru fotbalul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul selecţioner al României este de părere că nici măcar marile echipe din prezent nu reuşeşesc să se apropie de jocul Stelei din 1986. Printre echipele care se apropie sau s-au apropiat în trecut se numără Barcelona, Liverpool, Bayern Munchen sau Inter, echipa antrenată acum de Cristi Chivu.

Victor Piţurcă, despre Steaua ’86: “Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă”

Mai mult, Victor Piţurcă a declarat că echipa antrenată de Emeric Ienei a inventat pressingul, nu Pep Guardiola, la Barcelona.

“Jocul nostru cred că ar fi mult mai bun astăzi. Imaginați-vă că noi am jucat finala fără să o cunoaștem pe Barcelona, nu văzuserăm un joc! Și noi am fi fost astăzi poate la alt nivel. Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă. Dacă ne prindeau într-o zi bună era foarte greu, pentru că la noi circula mingea. Aveam tehnica, abilitatea ca mingea să circule foarte rapid, din una-două atingeri. Acest joc ar pune în dificultate orice mare echipă.

Nici echipele mari nu le văd jucând dintr-o atingere în treimea adversă. E Barcelona care plimbă mingea foarte mult, o ține în posesie, dar jocul Stelei era altceva. Citeam că Guardiola a înființat presingul. Nu, Steaua a făcut acest lucru. Steaua ’86!

Reclamă
Reclamă

Jocul Stelei era direct, perpendicular pe poarta adversă. La un moment dat, Liverpool juca așa. Mai e Inter, echipa lui Cristi Chivu, care seamănă. Bine, păstrând proporțiile. Echipa noastră a fost mai bună decât cea a lui Cristi, care a reușit această mare performanță. E și Bayern Munchen, care are un joc ofensiv bine pus la punct”, a declarat Victor Piţurcă.

Fostul selecţioner a avut cuvinte de laudă şi la adresa foştilor să colegi şi consideră că jucători precum Ştefan Iovan sau Miodrag Belodedici, dacă ar fi jucat în ziua de azi, ar fi valorat peste 100 de milioane şi ar fi evoluat la echipe precum Real Madrid sau Barcelona:

“Mă gândesc, de exemplu, la Iovan. Ca fundaș dreapta, în momentul de față ar fi costat peste 100 de milioane. Iar Belo? Pfa. Nu mai vorbesc. A câștigat două Champions League și nu a jucat la o echipă pe măsura valorii lui. A fost la Valencia, dar trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona.

Unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetriUnul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetri
Reclamă

Iar eu? După ce am câștigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere. Am înțeles că voiau să dea 4 milioane de dolari pe mine atunci, o sumă fantastic de mare. Dacă aș echivala cu ce este acum, nu știu…”, a mai spus Victor Piţurcă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Observator
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe Kyros Vassaras: „Ne jignește, e ceva de neiertat! Mi-e frică pentru baraj”
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe Kyros Vassaras: „Ne jignește, e ceva de neiertat! Mi-e frică pentru baraj”
17:20

Clubul din Liga 1 își vinde golgheterul: „Are oferte bune, cred că pleacă”
17:07

Giovanni Becali îi caută lui Kopic o echipă unde să ia un salariu uriaş: “Mai bun ca Benitez”! Reacţia croatului
17:02

Sancțiune uriașă pentru Dinamo! Ce pedeapsă au primit „câinii” pentru derapajele rasiste de la meciul cu Rapid
16:59

Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)! Cele mai tari meciuri se văd LIVE în AntenaPLAY
16:46

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 mai
16:35

FotoPrimul jucător prins dopat la un Mondial a fost bătut de miliția dictatorului chiar în fața presei
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro 3 UPDATECum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
Citește și
Cele mai citite
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”