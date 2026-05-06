“Steaua a înfiinţat pressingul, nu Guardiola!” Victor Piţurcă e convins: “Iovan ar fi valorat 100 de milioane”

Victor Piţurcă a fost prezent la un eveniment care a avut loc la Camera Deputaţilor, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la victoria Stelei din 1986, când echipa din Ghencea a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Foştii mari jucători ai echipei din Ghencea au fost omagiaţi, iar Victor Piţurcă a vorbit la superlativ despre echipa care a scris istorie pentru fotbalul românesc.
Fostul selecţioner al României este de părere că nici măcar marile echipe din prezent nu reuşeşesc să se apropie de jocul Stelei din 1986. Printre echipele care se apropie sau s-au apropiat în trecut se numără Barcelona, Liverpool, Bayern Munchen sau Inter, echipa antrenată acum de Cristi Chivu.
Victor Piţurcă, despre Steaua ’86: “Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă”
Mai mult, Victor Piţurcă a declarat că echipa antrenată de Emeric Ienei a inventat pressingul, nu Pep Guardiola, la Barcelona.
“Jocul nostru cred că ar fi mult mai bun astăzi. Imaginați-vă că noi am jucat finala fără să o cunoaștem pe Barcelona, nu văzuserăm un joc! Și noi am fi fost astăzi poate la alt nivel. Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă. Dacă ne prindeau într-o zi bună era foarte greu, pentru că la noi circula mingea. Aveam tehnica, abilitatea ca mingea să circule foarte rapid, din una-două atingeri. Acest joc ar pune în dificultate orice mare echipă.
Nici echipele mari nu le văd jucând dintr-o atingere în treimea adversă. E Barcelona care plimbă mingea foarte mult, o ține în posesie, dar jocul Stelei era altceva. Citeam că Guardiola a înființat presingul. Nu, Steaua a făcut acest lucru. Steaua ’86!
Jocul Stelei era direct, perpendicular pe poarta adversă. La un moment dat, Liverpool juca așa. Mai e Inter, echipa lui Cristi Chivu, care seamănă. Bine, păstrând proporțiile. Echipa noastră a fost mai bună decât cea a lui Cristi, care a reușit această mare performanță. E și Bayern Munchen, care are un joc ofensiv bine pus la punct”, a declarat Victor Piţurcă.
Fostul selecţioner a avut cuvinte de laudă şi la adresa foştilor să colegi şi consideră că jucători precum Ştefan Iovan sau Miodrag Belodedici, dacă ar fi jucat în ziua de azi, ar fi valorat peste 100 de milioane şi ar fi evoluat la echipe precum Real Madrid sau Barcelona:
“Mă gândesc, de exemplu, la Iovan. Ca fundaș dreapta, în momentul de față ar fi costat peste 100 de milioane. Iar Belo? Pfa. Nu mai vorbesc. A câștigat două Champions League și nu a jucat la o echipă pe măsura valorii lui. A fost la Valencia, dar trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona.
Iar eu? După ce am câștigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere. Am înțeles că voiau să dea 4 milioane de dolari pe mine atunci, o sumă fantastic de mare. Dacă aș echivala cu ce este acum, nu știu…”, a mai spus Victor Piţurcă.
