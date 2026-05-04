Fiica lui Marius Lăcătuş s-a mutat din România. Decizia radicală luată de Alexandra Dominique

Fiica lui Marius Lăcătuş s-a mutat din România. Alexandra Dominique, în vârstă de 30 de ani, a ales să plece din ţară, mutându-se la Istanbul.

Fiica lui Marius Lăcătuş a terminat Facultatea de Arte Dramatice din Madrid. Alexandra Dominique Lăcătuş activează cu succes în domeniul pe care l-a studiat în facultate.

Alexandru Dominique a ales să se mute la Istanbul deoarece este actriţă în filme şi telenovele turceşti, notează cancan.ro. Fiica lui Marius Lăcătuş a mai dezvăluit că vine des şi în România, în funcţie de programul pe care îl are.

“E complicat. Nu e un job normal. Acum ai proiect, după nu. Eu stau şi în România, stai să depinzi de un telefon. Câteodată îţi spune ‘vii mâine’ şi te urci în avion şi pleci”, a spus Alexandra Dominique, fiica lui Marius Lăcătuş.

Alexandra Dominique a fost adoptată de Marius Lăcătuş şi de soţia acestuia, Mariana. Fiica fostului internaţional a terminat liceul în Spania, la Oviedo, înainte să urmeze cursurile Facultăţii de Arte Dramatice din Madrid. Imediat după ce şi-a finalizat studiile, ea a primit un rol important şi în serialul “Adela”, de la Antena 1.