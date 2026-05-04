Fiica lui Marius Lăcătuş s-a mutat din România. Decizia radicală luată de Alexandra Dominique

Fiica lui Marius Lăcătuş s-a mutat din România. Alexandra Dominique, în vârstă de 30 de ani, a ales să plece din ţară, mutându-se la Istanbul.
Fiica lui Marius Lăcătuş a terminat Facultatea de Arte Dramatice din Madrid. Alexandra Dominique Lăcătuş activează cu succes în domeniul pe care l-a studiat în facultate.
Alexandru Dominique a ales să se mute la Istanbul deoarece este actriţă în filme şi telenovele turceşti, notează cancan.ro. Fiica lui Marius Lăcătuş a mai dezvăluit că vine des şi în România, în funcţie de programul pe care îl are.
“E complicat. Nu e un job normal. Acum ai proiect, după nu. Eu stau şi în România, stai să depinzi de un telefon. Câteodată îţi spune ‘vii mâine’ şi te urci în avion şi pleci”, a spus Alexandra Dominique, fiica lui Marius Lăcătuş.
Alexandra Dominique a fost adoptată de Marius Lăcătuş şi de soţia acestuia, Mariana. Fiica fostului internaţional a terminat liceul în Spania, la Oviedo, înainte să urmeze cursurile Facultăţii de Arte Dramatice din Madrid. Imediat după ce şi-a finalizat studiile, ea a primit un rol important şi în serialul “Adela”, de la Antena 1.
Marius Lăcătuş a dezvăluit cum a aflat fiica lui, Alexandra, că a fost înfiată
Marius Lăcătuş a precizat că el şi soţia lui, Mariana, ar fi deschişi ca Alexandra să îşi cunoască mama biologică, dacă va dori acest lucru. Cel poreclit “Fiara” a precizat că Alexandra nu şi-a manifestat încă această dorinţă.
”Dacă intrai acolo la leagănul de copii și îi vedeai, crede-mă că ți se rupea inima. Vezi o dată, de două ori un băiețel, apoi vezi o fetiță o dată, de două ori, trebuie să iei o decizie până la urmă. Ne-a permis să o ducem acasă, să stea o perioadă cu noi, să se acomodeze.
Pentru noi Alexandra este copilul nostru și atât. S-a ocupat Mariana să îi spună (n.r.- că e înfiată). Nu i-a spus foarte târziu, când a început școala. Nu a reacționat în niciun fel pentru că noi întotdeauna am fost foarte deschiși cu ea.
Dacă ea dorește vreodată să încercăm să își găsească mama biologică sau familia, am putea încerca, dacă ea își dorește lucrul ăsta. Nimeni nu o oprește. Nu și-a manifestat deocamdată dorința”, a spus Marius Lăcătuș, în podcast-ul lui Adrian Enache.
