(P) Cum să alegi încălțămintea ideală pentru bărbați? 10 recomandări

Îți actualizezi garderoba partenerului sau vrei să-l ajuți să facă alegeri mai inspirate? Încălțămintea schimbă complet felul în care arată o ținută. O pereche bine aleasă poate face diferența dintre un outfit banal și unul atent construit.

Dacă obișnuiești să comanzi online și îți place să descoperi rapid modele noi, știi deja cât de important este să alegi corect din prima. De la pantofi eleganți bărbați pentru evenimente speciale, până la sneakers pentru ținute casual sau încălțăminte de sezon, ai nevoie de câteva repere clare.

Mai jos găsești 10 recomandări aplicate, ușor de pus în practică. Salvează-le și folosește-le la următoarea sesiune de shopping.

1. Pornește de la ocazie, nu de la model

Întreabă-te mai întâi unde va purta încălțămintea. La birou? La o nuntă? În vacanță? La un city break?

Pentru evenimente formale, alege pantofi eleganți bărbați tip Oxford sau Derby, în nuanțe clasice precum negru ori maro închis. Se potrivesc cu costum bleumarin, gri sau negru și oferă un aspect îngrijit.

Pentru birouri cu dress code relaxat, merg foarte bine pantofi casual bărbați sau loafers din piele, combinați cu pantaloni chino și cămașă simplă. Iar pentru ieșiri în oraș sau weekend, sneakers din piele sau textil completează perfect o pereche de jeans și un tricou basic.

Nu lăsa designul să te cucerească înainte să verifici contextul. Funcționalitatea trebuie să conducă alegerea.

2. Creează o bază solidă: 5 modele care acoperă majoritatea situațiilor

Nu ai nevoie de zeci de perechi. În majoritatea cazurilor, cinci modele bine alese rezolvă aproape orice situație:

1. Pantofi negri eleganți – pentru evenimente formale și întâlniri importante.

2. Pantofi maro – ideali pentru birou și ținute smart-casual.

3. Sneakers albi sau într-o nuanță neutră – pentru look-uri casual moderne.

4. Loafers sau mocasini – potriviți pentru sezonul cald și ținute lejere.

5. Ghetele sau bocancii de iarnă – pentru temperaturi scăzute și vreme instabilă.

Dacă vrei să-i faci un cadou inspirat, începe cu aceste categorii. Apoi adaugă modele statement, în funcție de stilul lui personal.