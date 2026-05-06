“Gigi Becali se bagă în seamă”. Florin Talpan a luat “foc” în instanţă, la procesul dintre Steaua şi FCSB: “Vă bateţi joc”

Florin Talpan a luat “foc” în instanţă, după victoria lui Gigi Becali în procesul cu Steaua. Patronul de la FCSB nu va mai plăti despăgubirea de 37 de milioane de euro cerută de “militari”.
Steaua şi Florin Talpan au cerut despăgubiri din partea FCSB-ului pentru folosirea ilegală a mărcii şi numelui “Steaua”. Avocaţii lui Gigi Becali au reuşit, însă, să anuleze despăgubirea în instanţă.
Conform fanatik.ro, Florin Talpan a avut o reacţie extrem de dură când a aflat decizia instanţei. “Vă bateţi joc de Armata Română”, a spus juristul Stelei.
Florin Talpan s-a mai declarat convins de faptul că va avea câştig de cauză, în cele din urmă, în procesul cu FCSB.
“Gigi Becali nu a câștigat nimic. Nu a obținut nicio victorie, se bagă în seamă. S-a dat termen pe 7 octombrie.
Nu mă îngrijorează această situație și nu obișnuiesc să mă pronunț sau să mă laud la începutul unui proces, așa cum face Căvescu (n.r. – unul dintre avocaţii FCSB), eu râd doar la final – așa cum am făcut în zecile de procese câștigate.
În schimb, solicitările repetate de suspendare și amânările bazate pe bilete de avion doar dus, cumpărate cu o zi înainte de termen și la un cost de aproximativ 100 de lei, ridică serioase semne de întrebare cu privire la seriozitatea și buna organizare a apărărilor invocate. Concluziile le vom trage împreună la final”, a declarat Florin Talpan, conform fanatik.ro.
Ce a declarat Gigi Becali despre procesul cu Steaua
Chiar dacă procesul cu Steaua va continua în instanţă, principala probă a “militarilor” a fost deja stabilită ca fiind una inadmisibilă, în urna unei expertize atestate.
Gigi Becali a oferit şi o primă reacţie despre această victorie. Patronul campioanei a declarat că nu mai există niciun prejudiciu, iar probleme de acum înainte vor fi doar cu martori şi înscrisuri.
“S-a terminat! Nu mai există niciun prejudiciu pentru că ei nu au cerut expertiză, iar expertiza cu care au venit ei la dosar nu este legală. Iar judecătorul astăzi, nu le-a încuviinţat acea expertiză, ea nu mai există în proces. La revedere, s-a terminat! Acum nu mai pot fi decât probe cu martori şi înscrisuri. Martori o să aduc şi eu şi ei, nu e problemă. Unul zice că a vândut trei fulare, altul zice că n-a vândut trei fulare.
Când eu de fapt am fost omul care a băgat bani în fotbal şi el e ăla care a vândut însemne cu Steaua în baza banilor pe care i-am băgat eu în fotbal. Dacă nu făceam performanţe, el nu mai avea ce să mai vândă. Prejudiciul e la mine, ce am vândut eu? Că am pierdut 100.000 pe o maşinuţă pe care o purtam la meciuri? Am acte că am pierdut minimum 100.000 de euro pe asta. De unde atâta prejudiciu? Nu mai există prejudiciu, nu mai există expertiză, iar judecătorul nu i-a dat-o. De acum s-a terminat“, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
