Steaua ’86, sărbătorită în Parlament, la 40 de ani la succesul istoric. Numele uriaşe prezente

Steaua ’86 a fost sărbătorită în Parlamentul României, cu o zi înainte să se împlinească 40 de ani de la succesul istoric, din finala Cupei Campionilor Europeni, de la Sevilla.

În sala Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, şi-au făcut apariţia numele legendare ale sportului românesc care au cucerit Cupa Campionilor Europeni, în urmă cu 40 de ani.

Evenimentul din Parlament s-a realizat la iniţiativa preşedintelui Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, deputatul AUR, Ciprian Paraschiv.

“Vine discuția despre Steaua, cât valorează Steaua. Eu cred că aceste lucruri nu au preț. Pentru restul, așa cum zice reclama, există Mastercard. Vă mulțumim că ne-ați făcut mândri. Ceea ce a realizat poporul român prin dumneavoastră este unic și trebuie să fim conștienți de asta. Mulțumim că sunteți”, a transmis Ciprian Paraschiv, la evenimentul de celebrare a succesului Stelei din 1986.

La eveniment au participat foştii jucători ai Stelei, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Gabi Balint, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Adrian Iovan, Ladislau Boloni, Mihail Majearu, Constantin Pistol, Vasile Iordache, Florentin Marinescu şi Marin Radu.