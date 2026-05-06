Steaua ’86, sărbătorită în Parlament, la 40 de ani la succesul istoric. Numele uriaşe prezente

Steaua ’86 a fost sărbătorită în Parlamentul României, cu o zi înainte să se împlinească 40 de ani de la succesul istoric, din finala Cupei Campionilor Europeni, de la Sevilla.
În sala Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, şi-au făcut apariţia numele legendare ale sportului românesc care au cucerit Cupa Campionilor Europeni, în urmă cu 40 de ani.
Steaua ’86, sărbătorită în Parlament, la 40 de ani la succesul istoric
Evenimentul din Parlament s-a realizat la iniţiativa preşedintelui Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, deputatul AUR, Ciprian Paraschiv.
“Vine discuția despre Steaua, cât valorează Steaua. Eu cred că aceste lucruri nu au preț. Pentru restul, așa cum zice reclama, există Mastercard. Vă mulțumim că ne-ați făcut mândri. Ceea ce a realizat poporul român prin dumneavoastră este unic și trebuie să fim conștienți de asta. Mulțumim că sunteți”, a transmis Ciprian Paraschiv, la evenimentul de celebrare a succesului Stelei din 1986.
La eveniment au participat foştii jucători ai Stelei, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Gabi Balint, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Adrian Iovan, Ladislau Boloni, Mihail Majearu, Constantin Pistol, Vasile Iordache, Florentin Marinescu şi Marin Radu.
De asemenea, din Germania a venit şi Anton Weissenbacher, fostul mijlocaş al Stelei. De la eveniment nu a lipsit nici comandatul CSA Steaua, Eduard Danilof.
Gabi Balint, discurs în Parlament: a cerut indemnizaţii de merit
Gabi Balint a ţinut un discurs şi le-a mulţumit celor care au avut iniţiativa de a-i invita pe toţi jucătorii Stelei ’86 în Parlament. Fostul internaţional a cerut indemnizaţii de merit pentru cei care au contribuit la succesul istoric din urmă cu 40 de ani.
“Mulțumim pentru onoarea de a ne primi aici. Astăzi, la 40 de ani de la momentul în care o echipă românească scria istorie în Europa, ne aflăm aici cu recunoștință pentru invitația de a celebra împreună acea victorie. În 1986 nu am fost doar niște jucători pe teren, am fost o echipă, am fost bucuria și mândria unei țări întregi, trăite în același timp de milioane de români.
În acel moment, nu existau diferențe între noi, nume mari, importante sau mai puțin importante. Exista o singură echipă, un singur drum și o singură victorie. Astăzi, după 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată, dar simțim, în același timp, că această recunoaștere nu este încă deplină.
O parte dintre colegii noștri beneficiază deja de indemnizația de merit acordată de Statul român, un gest firesc pe care-l respectăm și salutăm. Pentru ceilalți, însă, deși parte a aceleiași performanțe, această recunoaștere nu a fost încă îndeplinită.
Înțelegem regulile și limitele existente, înțelegem că există proceduri, dar credem că sunt momente în care o performanță unică cere o decizie pe măsură, pentru că o victorie realizată împreună nu poate fi recunoscută doar pe jumătate. Nu cerem privilegii, tratament special; ne dorim doar ca această recunoaștere să fie dusă până la capăt, în mod firesc și drept.
Astăzi, în fața dumneavoastră, vă adresăm această rugăminte cu respect și cu încrederea că veți găsi soluția prin care această pagină importantă din istoria sportului românesc să fie închisă așa cum se cuvine. Am fost o echipă atunci, credem că este drept să fim tratați ca o echipă și astăzi. Mulțumim!“, a transmis Gabi Balint, la comemorarea din Parlament.
- “Steaua a înfiinţat pressingul, nu Guardiola!” Victor Piţurcă e convins: “Iovan ar fi valorat 100 de milioane”
- “Gigi Becali se bagă în seamă”. Florin Talpan a luat “foc” în instanţă, la procesul dintre Steaua şi FCSB: “Vă bateţi joc”
- Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales
- 40 de ani de la Sevilla! Ce scriau catalanii cu o zi înaintea finalei câștigate de Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”
- Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”