40 de ani de la Sevilla! Ce scriau catalanii cu o zi înaintea finalei câștigate de Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”

Ionuţ Axinescu Publicat: 6 mai 2026, 12:29

Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986- Getty Images

În urmă cu exact 40 de ani, Steaua mergea la Sevilla pentru a juca finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei. Cu o zi înaintea meciului de pe Ramon Sanchez-Pizjuan, presa iberică deborda de optimism, iar sentimentul general era că „trofeul va rămâne în Spania”.

„Totul merge bine”, spunea antrenorul catalanilor, Terry Venables, în ediția din 6 mai a cotidianului Mundo Deportivo. Steaua era respectată, văzută drept un oponent serios și puternic, dar prea puțini credeau că are forța să o încurce pe Barcelona.

Mundo Deportivo în 1986, despre Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”

„Românii, fără complexe”, titra Mundo Deportivo în aceeași ediție, abia la pagina 16, deasupra unui articol care descria sosirea românilor la Sevilla, cu zborul 571 al companiei TAROM. „Toți pasagerii au coborât cu rapiditatea, disciplina și ordinea caracteristică militarilor. S-au deplasat în Spania doar 30 de persoane, incluzându-i aici și pe cei 15 jucători. Abia miercuri vor veni și cei aproape o mie de susținători ai echipei, precum și 20 de ziariști.”

Mundo Deportivo, înaintea finalei Barcelona – Steaua, din 1986/ Mundo Deportivo

Publicația catalană adăuga că delegația stelistă a aterizat în Spania nu doar cu bucătarul echipei, ci și cu „multe kilograme de carne și condimente speciale care se folosesc la mâncărurile românești.” Potrivit Mundo Deportivo, românii se temeau că nu se vor obișnui cu mâncărurile spaniole. „Asta a produs o surpriză enormă în hotelul în care s-a cazat echipa română”, scriau spaniolii.

Ce spunea Ladislau Boloni înaintea finalei

Odată ajunși pe pâmânt spaniol, primul lucru pe care l-au făcut jucătorii a fost să-și potrivească ceasurile la ora locală, „la recomandarea lui Ienei”, după cum scriau jurnaliștii spanioli. Totodată, presa locală remarca faptul că românii nu erau deloc obișnuiți cu atâta mișcare și tam-tam din partea reprezentanților mass-media.

„Jucătorii s-au arătat un pic copleșiți de cantitatea de ziariști și fotografi care i-au primit la aeroport, obișnuiți cu mai puțină presă. Poate cel mai experimentat jucător, veteranul Boloni, a spus: ‘Totul e extraordinar pentru noi, dar va fi și mai și când vom câștiga. Pentru că… să fie clar: venim să câștigăm’”, adăuga Mundo Deportivo.

Mundo Deportivo, înaintea finalei Barcelona – Steaua, din 1986/ Mundo Deportivo

„Ienei, isteț și zâmbitor”

În pagina 17 a ziarului, spaniolii i-au dedicat un articol lui Emeric Ienei, pe care l-au descris drept „isteț și zâmbitor”. Legendarul antrenor era calm înaintea finalei și credea sincer în șansele echipei sale. „Se vorbește mult despre atmosfera care va domni pe stadion, favorabilă Barcelonei, dar e ceva care nu mă preocupă. Vom juca împotriva a 11 fotbaliști, nu împotriva a 45.000 de spectatori. Barcelona favorită? Aici și acum, șansele sunt de 50%. Nu există favoriți”, declara Ienei.

Totodată, provocat de spanioli, Ienei a vorbit despre comparația dintre Steaua și Dinamo Kiev, dar și despre problemele de lot ale Barcelonei. Înaintea finalei, scoțianul Steve Archibald, una dintre vedetele catalanilor, era incert. „Nu vom juca împotriva lui Archibald, ci contra unei întregi echipe. Dacă se va recupera, e normal ca Venables să-l folosească. Dacă Barcelona are probleme, avem și noi la rândul nostru. Venim cu jucători care au accidentări, ca Balint și Bumbescu, dar vor juca.”

Peste 24 de ore, pe 7 mai 1986, Steaua avea să răstoarne calculele spaniolilor și să răscolească întreaga lume a fotbalului.

● Pe 7 mai, de la orele 19, pe stadionul Steaua, clubul sărbătorește 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu un eveniment spectaculos. Biletele se pot achiziționa de aici: https://www.entertix.ro/bilete/37582/steaua-bucuresti-acs-sepsi-osk-sfntu-gheorghe-7-mai-2026-stadionul-steaua-bucuresti.html

