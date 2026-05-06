40 de ani de la Sevilla! Ce scriau catalanii cu o zi înaintea finalei câștigate de Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”

În urmă cu exact 40 de ani, Steaua mergea la Sevilla pentru a juca finala Cupei Campionilor Europeni împotriva Barcelonei. Cu o zi înaintea meciului de pe Ramon Sanchez-Pizjuan, presa iberică deborda de optimism, iar sentimentul general era că „trofeul va rămâne în Spania”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Totul merge bine”, spunea antrenorul catalanilor, Terry Venables, în ediția din 6 mai a cotidianului Mundo Deportivo. Steaua era respectată, văzută drept un oponent serios și puternic, dar prea puțini credeau că are forța să o încurce pe Barcelona.

Mundo Deportivo în 1986, despre Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”

„Românii, fără complexe”, titra Mundo Deportivo în aceeași ediție, abia la pagina 16, deasupra unui articol care descria sosirea românilor la Sevilla, cu zborul 571 al companiei TAROM. „Toți pasagerii au coborât cu rapiditatea, disciplina și ordinea caracteristică militarilor. S-au deplasat în Spania doar 30 de persoane, incluzându-i aici și pe cei 15 jucători. Abia miercuri vor veni și cei aproape o mie de susținători ai echipei, precum și 20 de ziariști.”

Publicația catalană adăuga că delegația stelistă a aterizat în Spania nu doar cu bucătarul echipei, ci și cu „multe kilograme de carne și condimente speciale care se folosesc la mâncărurile românești.” Potrivit Mundo Deportivo, românii se temeau că nu se vor obișnui cu mâncărurile spaniole. „Asta a produs o surpriză enormă în hotelul în care s-a cazat echipa română”, scriau spaniolii.

Ce spunea Ladislau Boloni înaintea finalei

Odată ajunși pe pâmânt spaniol, primul lucru pe care l-au făcut jucătorii a fost să-și potrivească ceasurile la ora locală, „la recomandarea lui Ienei”, după cum scriau jurnaliștii spanioli. Totodată, presa locală remarca faptul că românii nu erau deloc obișnuiți cu atâta mișcare și tam-tam din partea reprezentanților mass-media.