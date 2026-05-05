Mihai Stoica a anunțat decizia luată de Gigi Becali, în privința noului antrenor de la FCSB: „Cu el va vorbi. Suntem obligați”

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 16:14

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

Mihai Stoica a anunțat ce decizie va lua Gigi Becali, în privința noului antrenor de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că patronul echipei va apela, din nou, la Elias Charalambous.

Perioada de 30 de zile pe care FCSB o avea la dispoziție pentru instalarea unui nou antrenor se apropie de final. Mihai Stoica a transmis că în ultima săptămână a acestei perioade, Gigi Becali va fi „obligat” să-l contacteze pe Elias Charalambous.

Inițial, Elias Charalambous i-a transmis lui Mihai Stoica faptul că nu e dispus să revină la FCSB. Prezent în București pentru un eveniment, săptămâna trecută, cipriotul nu s-a întâlnit cu Gigi Becali, în ciuda intenției patronului roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a declarat că Elias Charalambous va accepta propunerea lui Gigi Becali, dacă va ține la prietenia cu cei de la FCSB. De asemenea, MM a dezvăluit și că s-a împăcat cu Mihai Pintilii, după schimbul dur de replici din ultima perioadă.

„Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.

Repet și eu ce a spus Gigi, dacă Elias alege să nu-l ajute când îi cere cu foc să-l ajute, înseamnă că nu e prietenia care se pretinde a fi. A spus foarte clar. Și eu l-am sunat și m-a refuzat. Adică de mine a trecut. Din moment ce l-am sunat și l-am rugat… Rămâne de văzut dacă e frăție sau nu. Fiecare își alege pașii, eu privesc doar în față, nu mă uit în spate deloc.

Am să divulg un secret. Sâmbătă seara eram într-o localitate dintr-o țară vecină Franței. Și, arborând steagul alb, i-am scris lui Mihai Doru Pintilii. Și a rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez, să mergem împreună, să ne uităm după jucători. Așa am simțit, asta am făcut. Deci e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

