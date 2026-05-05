Mihai Stoica a anunțat decizia luată de Gigi Becali, în privința noului antrenor de la FCSB: „Cu el va vorbi. Suntem obligați”

Mihai Stoica a anunțat ce decizie va lua Gigi Becali, în privința noului antrenor de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că patronul echipei va apela, din nou, la Elias Charalambous.

Perioada de 30 de zile pe care FCSB o avea la dispoziție pentru instalarea unui nou antrenor se apropie de final. Mihai Stoica a transmis că în ultima săptămână a acestei perioade, Gigi Becali va fi „obligat” să-l contacteze pe Elias Charalambous.

Inițial, Elias Charalambous i-a transmis lui Mihai Stoica faptul că nu e dispus să revină la FCSB. Prezent în București pentru un eveniment, săptămâna trecută, cipriotul nu s-a întâlnit cu Gigi Becali, în ciuda intenției patronului roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a declarat că Elias Charalambous va accepta propunerea lui Gigi Becali, dacă va ține la prietenia cu cei de la FCSB. De asemenea, MM a dezvăluit și că s-a împăcat cu Mihai Pintilii, după schimbul dur de replici din ultima perioadă.

„Nicio noutate la noi despre antrenor. Deci e foarte clar că Gigi, când va intra în ultima săptămână, în săptămâna premergătoare în numirii antrenorului, pentru că suntem obligați să facem asta, va vorbi cu Elias Charalambous.