Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales

Guvernatoarea din New Jersey, Mikey Sherrill, a anunţat marţi că selecţionata Braziliei, împreună cu alte trei echipe, au ales acest stat drept gazdă pe durata Cupei Mondiale de fotbal din această vară (11 iunie – 19 iulie, live în Universul Antena).

Alături de Brazilia, tot în New Jersey vor mai avea centrul operaţional naţionala Marocului, semifinalista Mondialului din 2022, derulat în Qatar, precum şi cea a Senegalului, câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni 2025, deposedată ulterior de titlu.

“Este o adevărată dovadă a rolului emoţionant pe care New Jersey îl va juca ca centru al Cupei Mondiale”, a subliniat Sherrill într-un comunicat alături de ambasadorul Marocului în Statele Unite, Youssef Amrani, şi de Alex Lasry, directorul general al comitetului gazdă New York/New Jersey.

Alături de Brazilia, singura echipă din istoria fotbalului care a cucerit cinci titluri mondiale, Maroc şi Senegal, a patra echipă care îşi va avea tabăra de bază în New Jersey va fi cea a statului Haiti, care va fi găzduită la Universitatea Stockton din Galloway, în partea de sud-est a statului, potrivit The Athletic.

Brazilia se va caza la Columbia Park Training Center, centrul sportiv al echipei New York Red Bulls din Major League Soccer (MLS), situat în Morristown, New Jersey.