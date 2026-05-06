Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales

Guvernatoarea din New Jersey, Mikey Sherrill, a anunţat marţi că selecţionata Braziliei, împreună cu alte trei echipe, au ales acest stat drept gazdă pe durata Cupei Mondiale de fotbal din această vară (11 iunie – 19 iulie, live în Universul Antena).
Alături de Brazilia, tot în New Jersey vor mai avea centrul operaţional naţionala Marocului, semifinalista Mondialului din 2022, derulat în Qatar, precum şi cea a Senegalului, câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni 2025, deposedată ulterior de titlu.
Brazilia se va caza în New Jersey, alături de Maroc, Senegal şi Haiti
“Este o adevărată dovadă a rolului emoţionant pe care New Jersey îl va juca ca centru al Cupei Mondiale”, a subliniat Sherrill într-un comunicat alături de ambasadorul Marocului în Statele Unite, Youssef Amrani, şi de Alex Lasry, directorul general al comitetului gazdă New York/New Jersey.
Alături de Brazilia, singura echipă din istoria fotbalului care a cucerit cinci titluri mondiale, Maroc şi Senegal, a patra echipă care îşi va avea tabăra de bază în New Jersey va fi cea a statului Haiti, care va fi găzduită la Universitatea Stockton din Galloway, în partea de sud-est a statului, potrivit The Athletic.
Brazilia se va caza la Columbia Park Training Center, centrul sportiv al echipei New York Red Bulls din Major League Soccer (MLS), situat în Morristown, New Jersey.
Marocul, clasată pe locul al patrulea la Qatar 2022, va fi cantonată la şcoala Pingry din West New Jersey (Basking Ridge), în timp ce Senegalul va avea sediul la Universitatea Rutgers din Piscataway, New Jersey.
Selecţionata marocană va juca un meci amical împotriva Norvegiei lui Erling Haaland, pe 7 iunie, pe stadionul Sports Illustrated, pe care îşi dispută meciurile de pe teren propriu echipele New York Red Bulls din MLS şi Gotham FC, din Liga profesionistă feminină nord-americană (NWSL), la doar 30 de minute de mers cu maşina de stadionul MetLife, care va găzdui finala Cupei Mondiale, pe 19 iulie.
Senegalul va juca două meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale pe stadionul MetLife, în timp ce Brazilia şi Marocul se vor înfrunta într-o partidă din cadrul turneului programată la New York/New Jersey pe 13 iunie.
- “104 Super Bowl-uri în 39 de zile”. Anunţul lui Gianni Infantino despre Campionatul Mondial
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Cele mai frumoase goluri
- Americanii au anunţat “jobul de vis” plătit cu 50.000 de dolari pe durata Campionatului Mondial 2026
- Hotelierii americani au dat cărţile pe faţă! Ce se întâmplă cu doar o lună înainte de Campionatul Mondial 2026
- Jucătorul care i-a dat gol României la EURO 2024 visează să devină campion mondial: “Avem şansa noastră”