Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales

Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales

Viviana Moraru Publicat: 6 mai 2026, 12:44

Comentarii
Statul în care se va caza Brazilia, pe parcursul Campionatul Mondial 2026. Alte trei naţionale l-au ales

Jucătorii Braziliei, în timpul unui meci/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Guvernatoarea din New Jersey, Mikey Sherrill, a anunţat marţi că selecţionata Braziliei, împreună cu alte trei echipe, au ales acest stat drept gazdă pe durata Cupei Mondiale de fotbal din această vară (11 iunie – 19 iulie, live în Universul Antena).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alături de Brazilia, tot în New Jersey vor mai avea centrul operaţional naţionala Marocului, semifinalista Mondialului din 2022, derulat în Qatar, precum şi cea a Senegalului, câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni 2025, deposedată ulterior de titlu.

Brazilia se va caza în New Jersey, alături de Maroc, Senegal şi Haiti

“Este o adevărată dovadă a rolului emoţionant pe care New Jersey îl va juca ca centru al Cupei Mondiale”, a subliniat Sherrill într-un comunicat alături de ambasadorul Marocului în Statele Unite, Youssef Amrani, şi de Alex Lasry, directorul general al comitetului gazdă New York/New Jersey.

Alături de Brazilia, singura echipă din istoria fotbalului care a cucerit cinci titluri mondiale, Maroc şi Senegal, a patra echipă care îşi va avea tabăra de bază în New Jersey va fi cea a statului Haiti, care va fi găzduită la Universitatea Stockton din Galloway, în partea de sud-est a statului, potrivit The Athletic.

Brazilia se va caza la Columbia Park Training Center, centrul sportiv al echipei New York Red Bulls din Major League Soccer (MLS), situat în Morristown, New Jersey.

Reclamă
Reclamă

Marocul, clasată pe locul al patrulea la Qatar 2022, va fi cantonată la şcoala Pingry din West New Jersey (Basking Ridge), în timp ce Senegalul va avea sediul la Universitatea Rutgers din Piscataway, New Jersey.

Selecţionata marocană va juca un meci amical împotriva Norvegiei lui Erling Haaland, pe 7 iunie, pe stadionul Sports Illustrated, pe care îşi dispută meciurile de pe teren propriu echipele New York Red Bulls din MLS şi Gotham FC, din Liga profesionistă feminină nord-americană (NWSL), la doar 30 de minute de mers cu maşina de stadionul MetLife, care va găzdui finala Cupei Mondiale, pe 19 iulie.

Senegalul va juca două meciuri din faza grupelor Cupei Mondiale pe stadionul MetLife, în timp ce Brazilia şi Marocul se vor înfrunta într-o partidă din cadrul turneului programată la New York/New Jersey pe 13 iunie.

Unul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetriUnul dintre cele mai mari oraşe ale lumii se scufundă. În fiecare lună pierde peste 1,2 centimetri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Observator
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
12:29

40 de ani de la Sevilla! Ce scriau catalanii cu o zi înaintea finalei câștigate de Steaua: „Ordine caracteristică militarilor”
12:20

Steaua ’86, sărbătorită în Parlament, la 40 de ani la succesul istoric. Numele uriaşe prezente
12:05

România – China 1-0 e ACUM, în AntenaPLAY. Victorie uriaşă pentru Eduard Ionescu la Campionatele Mondiale pe echipe
12:03

Gigi Becali, victorie în procesul cu CSA Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
11:39

O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul la care renunţă Gigi Becali: “Avem cinci, probabil vor rămâne patru”
11:28

Anunţul lui Neluţu Varga despre posibila revenire a lui Marius Şumudică la CFR Cluj. Răspuns de un singur cuvânt
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro 3 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 4 UPDATECum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Mihai Stoica a anunțat decizia luată de Gigi Becali, în privința noului antrenor de la FCSB: „Cu el va vorbi. Suntem obligați”
Citește și
Cele mai citite
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează