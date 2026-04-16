Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”

Publicat: 16 aprilie 2026, 18:03

S-a aflat ce avere uriașă are Gică Hagi (61 de ani). „Regele” a înregistrat un profit uriaș după retragere, grație afacerilor în care s-a lansat.

Gică Hagi a câștigat sume importante de bani din imobiliare și din afacerile pe care le are în domeniul HoReCa. „Regele” a fost și acționar majoritar la Farul, cedând pachetul de acțiuni lui Gică Popescu, pentru a avea drum liber către revenirea pe banca naționalei.

Numele lui Gică Hagi a apărut în ultimii ani în Top 300 milionari români, realizat de revista Capital. În urmă cu doi ani, „Regele” ocupa locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România.

La momentul respectiv, averea lui Gică Hagi era estimată la suma de 28-34 de milioane de euro. Fostul internațional și-a format o mare parte din avere din fotbal, el evoluând la cluburi de top din Europa, precum Real Madrid, Barcelona sau Galatasaray.

Gică Hagi a investit o mare parte din averea strânsă din cariera de jucător tot în fotbal, el deschizându-și propria academia la Ovidiu, unde a format numeroși jucători, care au făcut pasul ulterior către naționalele României. „Regele” a câștigat sume importante și grație hotelului pe care îl deține în Mamaia, Iaki.

Într-un interviu acordat în trecut, Gică Hagi mărturisea că de afacerile sale se ocupă soția Marilena: „Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, mă suportă. Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, ea e șefa. Are totul pe mână, i-am dat totul. Am o nevastă care mă suportă și îi mulțumesc”, spunea „Regele”.

Alături de soția sa, Marilena, Gică Hagi are doi copii: pe Ianis, care este căsătorit din 2023 cu Elena, și pe Kira, care din 2025 și-a unit destinele cu Thomas Ferfelis (vezi galeria foto cu familia lui Gică Hagi).

"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Citește și:
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
18:00

A venit anunțul oficial: pleacă de la Manchester City după 9 ani. Fotbalistul a avut un mesaj special pentru fani
17:38

Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor din Bundesliga, în faţa debutulu: “Înţeleg perfect că în public există o problemă”
17:27

Hugo Ekitike, mesaj emoţionant după accidentarea din cauza căreia va rata World Cup 2026: “E greu, poate chiar nedrept”
17:16

Daniel Pancu, anunț categoric despre viitorul lui la CFR Cluj: „Asta îmi doresc enorm”
17:03

Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani
17:03

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 aprilie
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 6 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
