Ziua decisivă pentru venirea lui Hagi. Comitetul Executiv votează în scurt timp viitorul selecționer

Sebastian Ujica Publicat: 16 aprilie 2026, 11:24

Gică Hagi, înaintea unui meci - Sport Pictures

Noul selecționer al României va fi Gheorghe Hagi. Astăzi, la ora 12.00, Comitetul Executiv îl va valida ca opțiunea principală, pentru ca apoi să înceapă oficial negocierile între Răzvan Burleanu și Gică Hagi. Sunt o formalitate, toate detaliile au fost deja finalizate.

Tot astăzi, în jurul orei 16.00, Răzvan Burleanu va vorbi cu presa despre alegerea lui Gică Hagi ca selecționer.

Gică Hagi este alesul

Hagi își va începe mandatul oficial vineri. El va semna un contract de 27.000 de euro pe lună, iar înțelegerea va fi pe 4 ani. Primii doi sunt garantați, în timp ce ceilalți doi sunt activați automat dacă naționala României obține calificarea la Campionatul European din Marea Britanie și Irlanda. Dacă România nu obține calificarea la EURO, mingea e în terenul Federației cu privire la prelungirea contractului.

Un alt detaliu din înțelegerea stabilită între Hagi și Federație este cu privire la staff-ul său. Alături de „Rege” va veni Cătălin Anghel, cel care a fost luat în calcul pentru înlocuirea lui Ianis Zicu la Farul. Însă antrenorul de 51 de ani și-a dat deja acordul să vină alături de Hagi la naționala României.

Hagi îi va păstra ca secunzi pe Ionel Gane, Florin Constantinovici, dar și pe antrenorul cu portarii Leo Toader din mandatul lui Mircea Lucescu.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Miliardarii nevăzuţi ai petrolului. Cine sunt magnaţii care câştigă o jumătate de milion de dolari pe zi de pe urma războiului din Golf
11:51

Ştim tabloul principal de la Campionatul Mondial! Posibil duel Ronnie O’Sullivan – John Higgins, în turul 2
11:38

Anunțul crunt făcut de Deschamps după accidentarea lui Ekitike: „Din păcate…”
11:30

Dani Coman, suspendat o lună de FRF! Ce a făcut preşedintele celor de la FC Argeş
11:01

Vinicius Jr, lăsat în urmă pe arena lui Bayern. De ce a plecat autocarul lui Real fără starul brazilian
10:58

2 milioane de euro pentru Jovo Lukic. Ofertă surpriză pentru jucătorul lui U Cluj
10:36

Bayern a stabilit deja primul transfer pentru sezonul viitor! Sumă record pentru un atacant din Premier League
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”