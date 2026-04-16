Ziua decisivă pentru venirea lui Hagi. Comitetul Executiv votează în scurt timp viitorul selecționer

Noul selecționer al României va fi Gheorghe Hagi. Astăzi, la ora 12.00, Comitetul Executiv îl va valida ca opțiunea principală, pentru ca apoi să înceapă oficial negocierile între Răzvan Burleanu și Gică Hagi. Sunt o formalitate, toate detaliile au fost deja finalizate.

Tot astăzi, în jurul orei 16.00, Răzvan Burleanu va vorbi cu presa despre alegerea lui Gică Hagi ca selecționer.

Gică Hagi este alesul

Hagi își va începe mandatul oficial vineri. El va semna un contract de 27.000 de euro pe lună, iar înțelegerea va fi pe 4 ani. Primii doi sunt garantați, în timp ce ceilalți doi sunt activați automat dacă naționala României obține calificarea la Campionatul European din Marea Britanie și Irlanda. Dacă România nu obține calificarea la EURO, mingea e în terenul Federației cu privire la prelungirea contractului.

Un alt detaliu din înțelegerea stabilită între Hagi și Federație este cu privire la staff-ul său. Alături de „Rege” va veni Cătălin Anghel, cel care a fost luat în calcul pentru înlocuirea lui Ianis Zicu la Farul. Însă antrenorul de 51 de ani și-a dat deja acordul să vină alături de Hagi la naționala României.

Hagi îi va păstra ca secunzi pe Ionel Gane, Florin Constantinovici, dar și pe antrenorul cu portarii Leo Toader din mandatul lui Mircea Lucescu.