Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” - Antena Sport

Ion Țiriac a dezvăluit ce s-a ales de singura femeie care i-a fost soție. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a oferit detalii despre Erika Braedt.
Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt în 1963, iar mariajul lor a fost de scurtă durată. Cei doi au divorțat în 1965, însă au rămas în relații foarte bune.
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac
În ciuda vârstei înaintate, Erika Braedt este profesoară de sport în Germania. Ion Țiriac a dezvăluit că fosta sa soție antrenează echipe de juniori la fotbal, gratis.
„Domnule, eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învăţat lecţia. Am fost însurat o singură dată, atâta tot. Da, Erika Braedt.
Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania”, a dezvăluit Ion Țiriac, despre Erika Braedt, conform gsp.ro.
Cine este Erika Braedt, fosta soție a lui Ion Țiriac
Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt în 1963. Femeia care l-a sedus pe „Țiri” era o cunoscută handbalistă de la Știința București. Familia ei a emigrat în Germania, dar Erika a decis să rămână în România pentru a se căsători cu cel care atunci făcea carieră în hochei.
În momentul nunții, Ion avea 24 de ani, iar Erika era cu cinci ani mai tânără. Aflat la începutul carierei în tenis, Țiriac era în cea mai mare parte din timp plecat la antrenamente sau la turnee. Acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care mariajul a fost de scurtă durată. În 1965, cei doi au decis să își spună adio.
Erika Braedt a absolvit Institutul de Cultură Fizică, apoi a profesat ca antrenoare de handbal la Școala Sportivă cu numărul 3 din București. A decis să se mute în Stuttgart și și-a urmat cariera ca profesoară de sport la Wirtemberg Gymnasium.
Ea s-a recăsătorit cu Hartmut Sigwart, un om de afaceri din Stuttgart. În prezent joacă golf și este căpitanul echipei de femei la categoria de „+65 ani”, în cadrul Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe, din care face parte și soțul său. A participat la diverse turnee în Germania, Franța sau Elveția.
