Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” - Antena Sport

Ion Țiriac a dezvăluit ce s-a ales de singura femeie care i-a fost soție. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, a oferit detalii despre Erika Braedt.

Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt în 1963, iar mariajul lor a fost de scurtă durată. Cei doi au divorțat în 1965, însă au rămas în relații foarte bune.

Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac

În ciuda vârstei înaintate, Erika Braedt este profesoară de sport în Germania. Ion Țiriac a dezvăluit că fosta sa soție antrenează echipe de juniori la fotbal, gratis.

„Domnule, eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învăţat lecţia. Am fost însurat o singură dată, atâta tot. Da, Erika Braedt.

Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania”, a dezvăluit Ion Țiriac, despre Erika Braedt, conform gsp.ro.